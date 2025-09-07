Virtus, il fascino dell’Eurolega. Tutti in fila per la sfida con il Bayern

Ci sono quattro azzurri, che sotto hanno la canotta bianconera, da seguire oggi, con particolare attenzione. Si comincia, agli Europei, con le gare da dentro e fuori. E oltre all’interesse dei tifosi c’è anche quello del club. Perché in base al piazzamento finale i quattro potranno rientrare prima o dopo all’ombra delle Due Torri.

Ma i giocatori della Virtus dovranno smaltire le tossine per una competizione subito importante. Anche perché i quattro sono al lavoro da fine luglio e, rispetto ai nuovi compagni, hanno un mese in più di schemi e allenamenti nelle gambe. Ma anche in testa.

E c’è curiosità per vedere all’opera Saliou Niang. Il neo bianconero è una delle piacevoli scoperte di questa nazionale. Ma la scavigliata (articolazione destra) contro la Spagna ha sollevato qualche timore. Fugato dallo stesso giocatore e dagli esami strumentali. Niang ha saltato la gara con Cipro. Ma oggi, contro la Slovenia, potrebbe essere uno degli stopper designati per limitare il talento di Luka Doncic. Per Saliou l’idea è elettrizzante anche in chiave futura. E’ stato scelto al secondo giro dai Cavaliers e riuscire a limitare un fenomeno qual è Doncic, sarebbe davvero una bella medaglia da appuntare al collo.

Chi si fa fatica a limitare, in questo periodo (ma la Virtus non ha nessuna intenzione di frenare l’onda), è il calore dei tifosi. Dopo il torneo di Lucca, che si chiuderà questa sera, ci sarà un’amichevole a porte chiuse, mercoledì, con Trento.

Ma sabato ci sarà la prima al PalaDozza, contro un’avversaria di livello, che la Virtus ritroverà anche in Eurolega. Si tratta del Bayern Monaco, il club che nelle ultime due stagioni ha assecondato l’estro di Carsen Edwards, consentendogli di vincere il titolo platonico, ma non troppo di capocannoniere di Eurolega. Carsen è a Lucca, con i compagni. Con loro svolge un po’ di allenamento, ma soprattutto comincia a fare gruppo.

E sono buone le indicazioni legate al botteghino. Il PalaDozza, che alla vigilia di Ferragosto si era riempito di tifosi (e di entusiasmo) della Nazionale, potrebbe colorarsi di bianconero. L’impianto di Piazza Azzarita, per di più, nei primi due mesi della stagione (ottobre-novembre) sarà anche il campo da gioco per Pajola e compagni. Tagliandi acquistabili online e nei punti autorizzati Vivaticket: 5 euro per la Curva Calori, 12 per la Nannetti e 20 per le tribune.

Ieri sera, intanto, la Virtus ha battuto Livorno 85-65 (26-19, 41-35, 68-44 i parziali) e oggi, alle 21, sempre al PalaTagliate di Lucca, sfiderà il Partizan Belgrado per la finale

Libertas Livorno: Zanchetta, Woodson 14, Sipala, Tiby 6, Valentini 7, Fantoni 8, Tozzi 3, Filloy 12, Piccoli 8, Isotta, Possamai 3, Filoni 4. All. Diana.

Virtus Bologna: Vildoza 4, Accorsi 12, Smailagic 9, Taylor 8, Baiocchi, Alston Junior 19, Canka, Hackett 6, Menalo, Morgan 8, McCormack 10, Jallow 9. All. Ivanovic.