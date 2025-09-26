Virtus, il manifesto del guru Ivanovic: "Gruppo giovane, aggressivo, energico"

Forse ha parlato più ieri che nei precedenti dieci mesi in bianconero. Sorride, ammicca, scherza. Dusko Ivanovic, il tecnico della Virtus, appare rilassato. Ma pronto a ribadire il suo mantra. Si vince di squadra, con i singoli che si mettono a disposizione del gruppo e dei compagni.

"Abbiamo giocato diverse amichevoli in cui si sono viste alcune buone cose – attacca il coach nella sede del Savoia Hotel –. Non siamo ancora al 100 per cento, ma così come la gran parte delle squadre di Eurolega. Trentacinque giorni sono veramente pochi per la preparazione, nonostante questo però dobbiamo farci trovare pronti ed essere squadra".

Evita i trabocchetti, Dusko. Compresa l’idea che la Supercoppa, per chi la vince, non porti bene. Anche se è vero che, nelle ultime stagioni, chi ha conquistato il trofeo, poi, ha visto altri fare festa per il tricolore.

"E’ comunque un trofeo in palio. E noi dobbiamo cercare di vincerlo. Troviamo Milano, una squadra che, come noi, ha cambiato parecchio. Secondo me è più forte di quella dello scorso anno. E’ diventata più fisica e giovane. Come noi, anche l’Olimpia, non sarà al 100 per cento. Ma è il primo impegno ufficiale e ci permetterà di capire a che punto è la nostra condizione".

McCormack è andato a Monaca. Dusko non si nasconde e offre la sua spiegazione. "Si è allenato bene con noi. Gli avevamo proposto un accordo almeno fino a dicembre. Poi è subentrato il Bayern che gli ha offerto un contratto per tutta la stagione. E a quel punto lui ha deciso di firmare per il Bayern".

La partenza di McCormack, forse, potrà aprire più spazi a Smailagic come cinque. Anche in questo caso, Dusko offre la sua visione di pallacanestro.

"Abbiamo voluto Alen perché può giocare in due ruoli. Da quattro farà emergere la sua aggressività. Da cinque ci consentirà di aprire il campo. Decideremo di volta in volta quale sarà la sua posizione".

Torna su Niang perché con le sue caratteristiche, atletismo e aggressività, è una sorta di manifesto sulla Virtus che verrà. E se gli ultimi Europei hanno evidenziato Nazionali che cercano di vincere con le loro superstar, Ivanovic non cambia idea.

"La tendenza è stata quella. E anche in Eurolega qualcuno si è attrezzato in quel modo. Io penso sempre al concetto di squadra. Posso avere un giocatore che è il miglior difensore, un altro che è il migliore attaccante. Ma il risultato è che alla fine bisogna essere migliori all’interno del gruppo. Si gioca in cinque".

Torna anche alla profezia dopo il ko in Coppa Italia. "Vinceremo lo scudetto", disse a Torino. Chissà se dovrà ripetersi. Almeno a parole. "Avevamo una squadra con cinque giocatori importanti. Che avevano bisogno di fiducia. Comunque allo scudetto credevo veramente. E’ arrivato. Non so, ora, se mi ripeterò. Vedremo in corso d’opera".

Le ultime considerazioni sono per Diarra. L’unico che parli francese. "Ma la lingua non conta nulla. Non è per quello che prendiamo un giocatore. Ha la fisicità e l’atletismo giusto. Lavoreremo su di lui per farlo crescere".

E per far crescere una Virtus che sembra davvero costruita (grazie anche al lavoro di Paolo Ronci) a immagine e somiglianza di Dusko Ivanovic.