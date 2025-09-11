Virtus, il puzzle si compone. Arriva Diarra, Edwards in gruppo. Da lunedì tutti presenti alla Porelli

Un pezzo alla volta si va componendo il puzzle Virtus. Oggi arriva il centro Aliou Diarra, prosegue giorno dopo giorno il recupero di Carsen Edwards che in questi giorni ha iniziato a lavorare con la squadra e così Dusko Ivanovic vede sempre più completata la propria rosa a sua disposizione. L’arrivo del ventitreenne lungo maliano sotto le Due Torri è atteso infatti per quest’oggi. Per il giocatore nato a Kayes oggi sono previste le visite di rito, la prima conoscenza con la palestra Porelli, e ovviamente quella con coach Ivanovic e i nuovi compagni di squadra. Diarra ultimo giocatore firmato dalla Virtus, assisterà alla sfida con il Bayern Monaco di sabato e presumibilmente si aggregherà alla squadra a partire da lunedì, quando la Virtus inizierà ad allenarsi veramente al completo.

Da qualche giorno ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo, almeno per la prima parte dell’allenamento, anche Edwards. In casa Virtus non si vuole forzare il rientro del cannoniere dell’ultima Eurolega, che si era bloccato nell’ultima fase dello scorso campionato per un problema alla schiena. Probabile che anche il texano di Houston possa a tutti gli effetti iniziare a lavorare con la squadra da lunedì, mentre al momento appare da escludere un suo eventuale impiego, anche per pochi minuti, nella sfida contro gli ex compagni di squadra del Bayern Monaco.

Discorso molto simile vale per gli azzurri di ritorno ai campionati europei tra Limassol e Riga. Dopo tre giorni di riposo, i reduci delle sfide dalla rassegna continentale raggiungeranno Bologna tra domani e sabato per iniziare a fare un po’ di lavoro individuale, assistere alla sfida del PalaDozza con i tedeschi e poi iniziare anche loro con il resto della squadra da lunedì. Insomma Ivanovic deve fare i conti ancora con un po’ di defezioni per l’amichevole con il Bayern, che per altro tra giocatori in nazionali e infortunati non sta molto meglio: ma il coach montenegrino potrà avere a disposizione la squadra al completo da lunedì in vista delle ultime amichevoli che attendono la Virtus: nel prossimo fine settimana a Tortona, con Cantù e i padroni di casa. La Supercoppa e con essa il primo appuntamento della stagione è lontano appena due settimane.

Il 27 settembre all’Unipol Forum di Assago si gioca infatti la semifinale tra i bianconeri e l’Armani Milano per il classico appuntamento del derby d’Italia tra V Nere e scarpette rosse, in quella che sarà la prima sfida ufficiale senza il patron milanese Giorgio Armani. Dopo la presentazione di martedì di Derrick Alston jr, oggi è il giorno di Karim Jallow. Il giocatore tedesco sarà presentato alla stampa alle 12.30 alla Porelli a fine allenamento, mentre domani sarà infine il turno di Luca Vildoza.