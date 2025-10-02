Virtus in Eurolega senza alcun timore. Edwards-Niang, una coppia esplosiva

Buona la prima? Buonissima. La vittoria sul Real Madrid non significa che la Virtus volerà alla final four o, addirittura, potrà sognare di rivincere l’Eurolega venticinque anni dopo l’ultimo successo. E non vuol nemmeno dire che la Virtus ha già ipotecato i playoff.

Il successo sul Real, che fa morale e regala autostima al gruppo, significa semplicemente che vincere a Bologna non sarà facile per nessuno e che i ragazzi di Dusko Ivanovic ci proveranno sempre e comunque, anche in viaggio. A cominciare da domani e dalla trasferta a Valencia.

Prima considerazione: le Virtus delle ultime stagioni, forse, avrebbero avuto un approccio simile. Sarebbero state in partita fino al minuto numero 38. Poi avrebbe subito il sorpasso. La Virtus di questa stagione – che perderà anche, come è accaduto non più tardi di sabato, a Milano – invece no. Perché ha quel pizzico di follia e incoscienza che le permette di far fronte alle proprie lacune. Compresa quella legata alla giovane età di molti ragazzi, alcuni dei quali debuttanti.

Seconda considerazione: la Virtus, dovessi usare un linguaggio caro al football americano, vanta due runningback difficilmente clonabili. Due runningback che, tra l’altro, hanno caratteristiche diverse. Il primo lo si conosceva perché già nella passata stagione, laureandosi capocannoniere di Eurolega, ha fatto vedere di che pasta sia fatto.

Carsen Edwards è una sorta di ’bulldozer’: parte con la palla e non lo si può fermare. Non è detto che faccia sempre canestro, ma, scusate la ripetizione, al canestro ci arriva comunque. Magari con un avversario avvinghiato alle caviglie.

Saliou Niang, invece, è uno che esalta la sua fisicità e la sua esplosività. Gioca di fino, in velocità. Salta toccando vette notevoli. Se poi, a tutto questo, metterà anche un tiro dalla lunga distanza affidabile, allora diventerà un elemento appetibile, anche da subito, per la Nba.

Due runningback ai quali affidarsi senza paura. Perché i due, il significato delle parola paura, non lo conoscono. Carsen dà sicurezza: quando la Virtus non sa cosa fare, gli portano il pallone tra le mani, allargando il campo e consentendogli di fare quello che vuole.

Saliou, invece, è l’uomo nuovo. Sulla carta avrebbe dovuto subire l’impatto dell’Eurolega. In pratica ha giocato da veterano, mettendo a segno uno schiaccione che, da solo, valeva il prezzo del biglietto. Da non sottovalutare un aspetto: la giocata spettacolare – la schiacciata appunto – non è stata confezionata in un momento morto o in situazione di massimo vantaggio.

Nei minuti finali il Real è tornato a farsi sotto, minaccioso. Perdere a quel punto – come era accaduto a Milano – sarebbe sembrato una beffa. Senza pensarci troppo Saliou è salito in cielo, forse anche sulla spinta del PalaDozza, e ha quasi chiuso i conti.

Domani, si diceva, Valencia. Non dovrebbero esserci novità particolari. Abramo Canka fuori dai dodici, così come Nicola Akele. L’azzurro, che ha accusato un problema alla caviglia, resterà in città per recuperare. Se tutto andasse per il verso giusto, potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni domenica. Per rientrare poi nelle rotazioni nel campionato dove la Virtus, a differenza di quanto accade in Eurolega, è tenuta a schierare tra i dodici, sei elementi di nazionalità italiana.