Virtus in finale scudetto: superata l'Unipol Forum, ora sfida con Brescia

E’ la quinta finale scudetto consecutiva. Una Virtus straordinaria viola per la seconda volta nel giro di 48 ore l’Unipol Forum e si guadagna la finale, ma in casa bianconera si guarda oltre, già alla finale scudetto con Brescia.

"Non abbiamo iniziato bene, loro sono partiti meglio di noi – sottolinea Dusko Ivanovic – poi siamo usciti con un’ottima difesa, con pazienza e con grande energia. Abbiamo vinto una serie di semifinale contro una squadra che secondo me è tra le top 10 d’Europa. Adesso siamo in finale, ma sappiamo che davanti a noi dobbiamo affrontare un’altra rivale forte come è Brescia".

Più che la prestazione dei singoli il coach sottolinea la vittoria di squadra della sua Virtus.

"Shengelia mvp? Sì, ma anche tutti sono stati eccellenti, questo e la sfida di giovedì sono state una chiara dimostrazione che è la squadra che vince. Quando abbiamo capito che potevamo arrivare in finale? Dopo aver perso di 40 a Belgrado doveva fare un passo in avanti di mentalità, lo abbiamo fatto".

Un successo nella serie che ha tanti nomi, anche se, uno su tutti, una citazione di merito va al guerriero georgiano Toko Shengelia, straordinario con 25 punti, 10 rimbalzi e 35 di valutazione.

"Dovevamo lottare, dovevamo soffrire – sottolinea Shengelia – e lo abbiamo fatto. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra". L’ala sottolinea come la Virtus abbia vinto nonostante le assenze di Polonara e Clyburn. "Abbiamo giocato insieme, siamo una famiglia e quando, qualcuno manca gli altri fanno il massimo per sostituirli e per non far sentire la loro assenza, e così abbiamo fatto anche oggi". Da giovedì via alla serie con Brescia.

Filippo Mazzoni