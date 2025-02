Virtus in riserva. Ivanovic senza i big. Ma ha ritrovato Zizic

La Virtus si muove al centro per tornare in alto. Sì, in palestra, alla Porelli, finalmente, si rivedono i 210 centimetri di Ante Zizic. Con Alessandro Pajola, Nicola Akele e Momo Diouf in nazionale azzurra, Isaia Cordinier con la Francia, Andrejs Grazulis con la Lettonia e Toko Shengelia con la Georgia, alla palestra Porelli agli ordini di coach Dusko Ivanovic e dei suoi collaboratori si sono infatti ritrovati in 8, tra cui e questa è la buona notizia in casa bianconera, è tornato a lavorare in gruppo anche Zizic.

L’ultima apparizione in Eurolega del centro croato risale al confronto con l’Asvel dove per altro collezionò appena 2 punti in 10’ di utilizzo lo scorso 27 dicembre. A dire il vero era andato a referto, per altro senza giocare, nella sfida di gennaio Kaunas con lo Zalgiris. L’ultima presenza in campionato risale sempre al 29 dicembre con Scafati dove in 12 minuti mise a segno 8 punti con 6 rimbalzi.

A due mesi dall’ultima presenza quindi coach Ivanovic, il 28 febbraio con l’Olympiacos Pireo dovrebbe tornare ad avere a disposizione il suo centro croato, potendo così alternare a Diouf un altro lungo pariruolo. In questo periodo il coach era stato costretto a provare soluzioni diverse schierando a tratti Shengelia e spesso e volentieri Grazulis da 5 tattico, ma pagando ovviamente dazio contro avversari di maggiore stazza fisica.

Adesso con il rientro di Zizic, Ivanovic torna ad avere una alternativa in più sottocanestro, potendo così maggiormente variare le soluzioni a proprio disposizione a seconda dell’avversario e del momento della partita. Le prime risposte sono state positive, ma servirà un po’ di tempo per rivederlo in buone condizioni fisiche.

La lunga pausa per le nazionali servirà anche per inserire al meglio schemi di gioco, ma anche dal punto di vista fisico Justin Holiday. Dopo le due presenze senza incidere in Eurolega con Partizan e Parigi, l’esterno americano era stato importante nella vittoria a Tortona per poi invece perdersi, come del resto quasi tutta la Virtus, nel confronto con Milano in Coppa Italia.

Adesso anche se a formazione ridotta arriva l’occasione di cercare di rendersi utile e dimostrare di poter essere una valida aggiunta, in attesa di capire quale sarà il suo futuro e di rivedere Will Clyburn. Sempre nell’allenamento di ieri è tornato regolarmente a disposizione anche Matt Morgan ristabilitosi dall’influenza.