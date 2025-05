Virtus in semifinale: Ivanovic e Shengelia pronti alla sfida con Milano

Gioia per la vittoria, ma testa e cuore già verso la semifinale con Milano. Dusko Ivanovic analizza il confronto con Venezia. "Partita drammatica, tosta, eravamo pronti per questa sfida; ci abbiamo creduto, mettendo passione, pazienza e determinazione. Questi sono solo i quarti, adesso dobbiamo puntare a vincere le semifinali e la finale".

Poi il coach bianconero parla dei singoli. "Pajola e Hackett hanno giocato molto bene; Shengelia? Voleva giocare in tutti i modi. Alla fine è entrato, è un lottatore un leader, ha deciso il match".

Parola poi al dg Paolo Ronci che sottolinea il grandissimo cuore bianconero. "E’ stata una serie fantastica. Complimenti anche a Venezia. Un grande plauso a Polonara e Shengelia che hanno fatto di tutto per esserci. Oggi va evidenziato il cuore dei ragazzi, siamo orgogliosi di loro. L’empatia col pubblico dei ragazzi è stato un fattore di spinta in più. Dopo gara-tre Shengelia era finito in ospedale, una situazione che aveva colpito il gruppo, il cuore di Shengelia e di tutti i ragazzi ha prodotto partita che ci manda in semifinale. Stiamogli vicino". Parola infine proprio a Toko Shengelia. "E’ stata serie molto difficile, la più bella dei quarti, devo ringraziare per l’impegno i miei compagni. La mia prova? Ho dato un contributo importante, non ero al meglio, ma l’allenatore mi ha dato fiducia e io ho cercato di dare quel che seriava alla squadra in quel momento. Adesso il confronto con Milano? E’ un’avversaria difficile ma ci faremo trovare pronti".

Il club bianconero è già da tempo al lavoro. E’ praticamente fatta per l’arrivo in Virtus di Saliou Niang. Ventun anni, il giovane talento è esploso nelle ultime due stagioni con Trento con cui ha conquistato una Coppa Italia.

Filippo Mazzoni