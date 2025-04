Virtus in vetta: Polonara incontra i tifosi al Barberino Outlet

Per una notte, in attesa della sfida di quest’oggi di Trapani, la Virtus si gode il primato solitario in classifica. Soddisfazione, ma anche consapevolezza, chiusa la sfida con Varese in casa bianconera si guarda già avanti. "Abbiamo giocato un match serio, c’era un po’ di preoccupazione perché era la prima partita dopo una settimana di allenamenti, e dopo il primo quarto siamo usciti fuori molto bene – sottolinea coach Dusko Ivanovic – Il punto di svolta della stagione è stato dopo la sconfitta con la Stella Rossa, abbiamo migliorato la difesa e vogliamo arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile. Holiday? Era la sua ultima presenza, il suo contratto scade, siamo attenti al mercato vedremo se c’è qualcuno disponibile".

Poi parola a uno dei grandi protagonisti: Achille Polonara. "Dobbiamo partire meglio, dopo il primo quarto abbiamo messo grande aggressività. Dobbiamo essere concentrati partita dopo partita".

Proprio Polonara questo pomeriggio alle ore 17 sarà ospite al Barberino Outlet, per incontrare i tifosi bianconeri.

Sarà il culmine di una due giorni di basket experience, tra sport, intrattenimento e shopping che ha fatto diventare il Barberino Outlet un vero e proprio playground per minitornei, giochi e sfide per tutte le età con animatori e professionisti che metteranno in palio gadget e sconti sui migliori brand. Quest’oggi andranno in scena anche tre show spettacolari firmati DaMove, la crew italiana del basket freestyle con numeri imperdibili di basket acrobatico.

Un dj set live dalle sonorità urban, house e rock in perfetto stile street culture, renderà l’atmosfera entusiasmante e coinvolgente.

Dal palco del Barberino Outlet Polonara risponderà alle domande dei tifosi presenti e a quelle che i lettori del Resto del Carlino gli porranno inviando una mail a [email protected].

f. m.