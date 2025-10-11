Virtus, influenza per il play Brandon Taylor: non sarà in campo a Udine

Bologna, 11 ottobre 2025 – C’è già una certezza, in casa Virtus, su chi stasera diserterà il confronto tra Udine e Olidata. Si tratta del play Brandon Taylor. Nessuna bocciatura da parte di Dusko Ivanovic, il regista tascabile, semplicemente, ha le classiche ‘placche in gola’.

Stato febbrile e influenza, dunque e il club, per evitare che Brandon faccia da ‘untore’ involontario, l’ha spedito a casa, sotto le coperte. Il rimedio classico per smaltire un attacco influenzale.

La Virtus a questo punto dovrà decidere chi altri tenere fuori. Come è noto nel campionato italiano la Virtus (come gli altri club) deve schierare un minimo di sei giocatori italiani. Quindi Pajola, Hackett, Niang, Diouf, il rientrante Akele e il baby Accorsi.

Niente Canka infortunato (stop di tre settimane). L’altro candidato alla tribuna, per questa sera, potrebbe essere Diarra, che ha già saltato l’esordio contro Napoli di inizio settimana (in quel caso insieme con l’argentino Luca Vildoza).