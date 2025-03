Virtus a Istanbul ritrova l’ex Luca Bianchi, tra i convicati anche Polonara

Bologna 6 marzo 2025 - Rinfrancata dalla vittoria con Milano e dal recupero anche di Polonara, la Virtus si appresta a tornare in campo venerdì pomeriggio alle 18.30 per affrontare alla Basketball Development center di Istanbul, i padroni di casa dell’Efes.

Marco Belinelli e compagni ritrovano il loro recente passato, affrontando i turchi diretti da quel Luca Banchi che fino a tre mesi fa sedeva proprio sulla panchina dei bianconeri. Per la Virtus è, a tutti gli effetti, un ritorno al passato contro il tecnico toscano che nell’ultimo anno e mezzo aveva guidato le V Nere a livello nazionale portando la squadra in finale scudetto e a livello di Eurolega fino ai playin.

Ma al di là dell’amarcord con l’ex tecnico, la sfida di Istanbul, anche se da rispettare e onorare fino alla fine, è un momento di passaggio verso la sfida di lunedì sera con Trento, fondamentale in chiave primo posto in classifica.

“Spero che la gara possa aiutarci a migliorare e a dare minuti a quei giocatori che normalmente non giocano tanto - conferma Dusko Ivanovic - Tuttavia, come in ogni partita, il nostro obbiettivo rimane sempre quello di provare a vincere".

A livello di organico torna tra i convocatili anche Achille Polonara, mentre rimane ancora indisponibile Will Clyburn. “Affronteremo il match sapendo che avremo di fronte una squadra di talento e che vuole giocarsi la post-season fino alla fine - sottolinea Ante Zizic - Dovremo giocare il nostro basket, cercando di migliorare, indipendentemente dall’avversario”.

Arbitri

Direzione di gara affidata al trio composto da Javor, Aliaga, Thepenier.

Radio & Tv

Diretta tv su Sky Sport, azonDAZN e Nettuno Bologna Uno.