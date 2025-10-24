Virtus Ivanovic chiede controllo e difesa

La cena è servita. E che cena: al PalaDozza, arriva il Panathinaikos, con il suo carico di storia, il suo blasone e, tanto per gradire, pure il primo posto. Si gioca alle 20 e la Virtus, in questo primo scorcio di Eurolega, di montagne ne ha già scalate diverse. Dal Real Madrid all’esordio, all’ambizioso Monaco. Più che il risultato, Ivanovic vuol vedere i volti. Quelli pallidi e spenti contro Cremona, dovrebbero essere un lontano ricordo. I tifosi vogliono una squadra che lotti. Il sergente Dusko, fedele alla linea (sua, con la quale ha vinto tanto) chiede rigore e difesa.

"Giocheremo con quella che forse è la miglior squadra di questa Euroleague. Al di là di questo penso che ad ora la nostra priorità debba essere concentrarci su noi stessi e sulla nostra identità. Questo per me vuol dire che come squadra dobbiamo concentrarci su come difendere e gestire l’attacco, su come girare e dare ritmo alla palla e su come rimanere positivi e in partita per poter giocare al nostro meglio".

Stesse sensazioni espresse da Derrick Alston Junior, chiamato al salto di qualità. "Il Panathinaikos è una delle migliori squadre d’Europa. Ha grandi giocatori in ogni ruolo. Dobbiamo credere e ripeterci che possiamo vincere, anche perché sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno quella spinta che ci serve per dare il massimo".

Novità, poi, dalla società. Il consiglio di amministrazione non solo ha approvato il bilancio del club. Ma ha confermato tutti i dirigenti nei rispetti ruoli, dall’amministratore delegato Marco Comellini a scendere.

Arbitrano Pukl, Aliaga e Thepenier, diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Unico indisponibile Abramo Canka, ma ci sarà un’altra esclusione.

Le altre gare: Maccabi-Real Madrid 92-91; Asvel-Dubai 85-79; Hapoel-Monaco 85-77; Barcellona-Zalgiris 73-88; Milano-Valencia 100-103, Stella Rossa-Baskonia 90-72. Oggi Efes-Fenerbahce, Partizan-Parigi; Bayern-Olympiacos.

La classifica: Hapoel Tel Aviv 10; Panathinaikos Atene, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado 8; Monaco, Parigi, Barcellona, Olympiacos Pireo, Dubai, Partizan Belgrado, Virtus Bologna, Real Madrid e Valencia 6; Olimpia Milano, Fenerbahce Istanbul, Efes Istanbul, Bayern Monaco, Maccabi Tel Aviv e Asvel 4; Baskonia 0.