Virtus, Ivanovic chiede più continuità. Difesa e rimbalzi nell’agenda bianconera

Dalla terra alla luna e ritorno. Il senso della settimana della Virtus, al debutto in Eurolega, si può sintetizzare con questa immagine. Bella, solida e per certi versi cinica contro il Real. Più incerta, invece, a Valencia, contro una squadra che, in patria, ha appena vinto la Supercoppa.

E allora qual è la vera Virtus? La prima, che ha superato di slancio il Real o la seconda, che ha subito la velocità del Valencia?

Gli interpreti – dodici – sono stati gli stessi. Non esiste una Virtus1 e una Virtus2, ma un gruppo giovane che deve trovare continuità.

Lo sapeva Dusko Ivanovic e lo sapeva Paolo Ronci, che la squadra l’hanno costruita, pezzo dopo pezzo, con un criterio preciso. Diciamo che a Valencia magari non tutto è andato per il verso giusto perché forse gli elogi – giusti, se riferiti al confronto con il Real – sono stati una sorta di boomerang. La squadra l’ha interpretato con un esame di maturità superato di slancio.

Il problema è che gli esami, come diceva Eduardo De Filippo, non finiscono mai. Superato uno, eccone subito uno successivo.

E i 103 punti sono uno schiaffone che, interpretato nel modo giusto, può aiutare la Virtus a crescere. Magari in difesa perché pur essendo una squadra da corsa, è normale pensare a una sconfitta se si concedono cento e passa punti agli avversari.

Continuità di rendimento, si diceva, che deve riguarda anche i ’veterani’. Vildoza non pervenuto a Milano, ha dato spettacolo (e non poco) contro il connazionale Campazzo. Salvo poi rendere meno a Valencia.

Non devono spaventare nemmeno i 32 secondi concessi a Brandon Taylor. Non è che Brandon non possa giocare in Eurolega: è che Dusko è così. Boccia sul momento, ma l’indomani cancella tutto. Proprio Brandon è stato protagonista di una parabola del genere. All’esordio, contro Venezia, i secondi a referto furono anche meno – 7 – poi Taylor si prese responsabilità e non solo.

Serviranno correttivi anche sotto canestro. Che la Virtus, per costruzione, potesse pagare dazio alla voce rimbalzi si sapeva. Ma se la differenza è di 13 palloni, come a Valencia, allora tutto il discorso si complica.

In tutto questo c’è il campionato e l’esordio domani al PalaDozza contro Napoli. Qualcosa cambierà non fosse altro perché dovranno andare sei italiani a referto. Rientreranno quindi Abramo Canka e Matteo Accorsi. Per Nicola Akele, invece, il rientro è previsto o giovedì a Parigi o, meglio ancora, sabato a Udine.

Dovranno restare fuori due stranieri. A Milano, in Supercoppa, toccò a Taylor e Diarra. Ivanovic prenderà una decisione domani.