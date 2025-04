Virtus Bologna, un’altra stagione con coach Ivanovic: ecco le novità in casa bianconera

Bologna, 2 aprile 2025 - Un’altra stagione con Ivanovic. Un accordo triennale con l’Eurolega. Un contratto d’affitto con il palasport che sarà pronto alla Fiera nel novembre 2026 (con l’ambizione di avere 12mila posti) per vent’anni. Tanta carne al fuoco, in casa Virtus, dove parlano il presidente Massimo Zanetti, l’allenatore Dusko Ivanovic, il direttore generale Paolo Ronci e il consigliere d’amministrazione Giuseppe Sermasi.

“Sono contento del nostro allenatore - dice Zanetti -. Staremo insieme un altro anno. Pianificando il futuro da subito”.

Virtus, licenza triennale di Eurolega

“Orgoglioso di essere qua e di costruire la prossima squadra”, dice Dusko, come solito parco di parole e pronto a tornare in palestra. Il leader è stato individuato in Alessandro Pajola: la Virtus che avrà una licenza triennale di Eurolega - “stiamo trattando per avere le condizioni migliori”, sottolinea Zanetti - e cercherà di costruire una squadra attorno a lui.

L’anno scorso, uno dei temi più gettonati, il gruppo venne assemblato in tre giorni, evitando le prime richieste di coach Banchi, questa estate sarà diverso.

“Puntiamo allo scudetto bianconero”

Virtus che punterà ancora sullo scudetto. “Sono soddisfatto di quello che facciamo”, ripete il patron. Che aggiunge: “Io e Carlo Gherardi andremo avanti insieme”. Zanetti fissa la sua uscita tra due anni, non escludendo però nulla. “Ma per farmi uscire di scena servirebbe un’offerta sera che garantisca un futuro anche alla società”.

Futuro e chiarezza sono i temi che piacciono a Ronci. “Non diciamo le cifre del budget che avremo a disposizione con Ivanovic, ma la chiarezza per me vale più di tutto”.

Gli sponsor

Detto che nel prossimo futuro gli sponsor di maglia potrebbero anche essere due, uno per il campionato e uno per l’Eurolega, la Virtus giocherà nel palazzetto che sarà costruito sulle ceneri del padiglione 35. Ma sarà pronto nel 2027 o già a novembre 2026? “Ci sono già accordi con Eima e Davis, per il novembre 2026”, sottolinea Sermasi. Magari non sarà finito del tutto, ma ci sarà. La Virtus ha sottoscritto un contratto in esclusiva (sarà l’unica società di basket), avrà una palestra e anche gli uffici. La palestra per la prima squadra, la Porelli solo per il settore giovanile.

Ultime sul mercato: Holiday dovrebbe andare fino al termine del contratto fissato per il 30 aprile. Difficile il prolungamento. Promosso il giovane Accorsi e un’occhiata a quello che potrebbe offrire il mercato. Un tiratore in più non sarebbe male.