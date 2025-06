Virtus: Ivanovic soddisfatto della difesa e dei rimbalzi, ma palle perse da migliorare

Palle perse e tiro da tre da migliorare, ma anche tanta soddisfazione per la prestazione della squadra per difesa, rimbalzi e intensità. E’ un Dusko Ivanovic soddisfatto quello che sottolinea i pregi di gara-uno.

"Eravamo pronti a una partita del genere, sapevamo come sarebbe stata – esordisce il coach montenegrino – dobbiamo avere pazienza e mettere energia per tutta la serie". Una Virtus dominante a rimbalzo (40-27), ma non solo. "Abbiamo giocato bene in difesa, a ribalzo e ai liberi, tutti hanno fatto ottime cose. Akele? Molto bene, ma anche tanti altri sono stati all’altezza, questa non è la vittoria del singolo, ma della squadra". In vista di domani poi il coach sottolinea cosa c’è da cambiare.

"Palle perse e tiro da tre: non siamo andati bene, la pressione e la difesa dura di Milano è stata una delle ragioni".

Tra i protagonisti Momo Diouf. "Sono contento abbiamo lottato in difesa; non sarà facile mantenere lo stesso equilibrio e mettere ancor più energia. La mia prova? Cerco di sfruttare le mie doti a favore della squadra".

Prestazione super per Nicola Akele. "E’ andata bene in attacco. Dobbiamo essere più cinici nel finale, se giochiamo così la prossima la perdiamo, ma intanto godiamo questo successo. La marcatura di Mirotic? Ero in missione speciale, ho provato a metterlo in difficoltà con energia e dinamismo. E’ difficile marcarlo".

Infine l’mvp Toko Shengelia che mette al centro del progetto la squadra. "Le partite hanno un aspetto mentale importante. la storia non riguarda me, ma noi come squadra. Voglio ringraziare Dio, questa è solo una partita, ma dobbiamo prepararci a combattere in vista della prossima. Grazie a coach e compagni. La mia prova? Questa è la Virtus, vinciamo e lottiamo insieme".

Filippo Mazzoni