Virtus, Jallow si prende la scena. Esordio show sotto gli occhi di Beli

Virtus Bologna 105 Napoli 88

OLIDATA: Pajola 9, Edwards 13, Jallow 11, Alston Junior 15, Diouf 10, Taylor 7, Smailagic 13, Niang 11, Morgan 16, Hackett, Accorsi ne, Baiocchi ne. All. Ivanovic.NAPOLI: Mitrou-Long 12, Bolton 11, Faggian, Simms 23, Caruso 6, Croswell 16, Flagg 18, El-Amin, Treier 2, Gentile, Saccoccia ne, Gloria ne. All. Magro.Arbitri: Baldini, Borgioni, Nicolini.Note: parziali 25-19; 51-32; 72-56. Tiri da due: Virtus 22/34; Napoli 28/47. Tiri da tre: 15/32; 5/21. Tiri liberi: 16/23; 17/20. Rimbalzi: 32; 35.

Ritrova il calore del PalaDozza, la Virtus. Corre, come ha sempre fatto (anche a Valencia), ma difende con po’ più di attenzione. E vince senza eccessivi patemi d’animo applicando il teorema della ‘democraziona Duskiana’: dieci giocatori impiegati, sette in doppia cifra. Non segna solo Hackett, ma Danny-Boy, il suo lo fa sempre. L’Eurolega è un altro campionato, ma anche in Italia – vedi il blitz di Tortona a Milano – nessuno regala niente e la Virtus sa che se vuole confermare il titolo conquistato lo scorso deve sbattersi, sotto lo sguardo attento del capitano dello scorso anno, Marco Belinelli.

Si comincia ripensando allo scudetto, prima della palla a due. Massimo Zanetti, presidente della Virtus e Maurizio Gherardini, numero uno della Lega, posano davanti allo stendardo del titolo vinto il 17 giugno. Tutto bello, ma se sullo stendardo ci fosse anche un triangolino tricolore, forse, sarebbe meglio.

E si comincia nel silenzio della curva bianconera. "No al protocollo", si legge sullo striscione che campeggia in alto. Le prime file della curva sono vuote per protesta. Si riempiranno, cori compresi, solo dal secondo quarto.

E la partita? Si apre con un canestro di Diouf e si continua con Jallow che è il collante di tutto. Non è un caso che Karim sia l’unico a rimanere in campo per tutta la prima frazione. Il tedesco difende, stoppa, prende rimbalzi e vola in contropiede. In questo momento è lui, più dei compagni, il ‘manifesto’ della democrazia di Ivanovic. Napoli sembra prendere fiducia sulla triple di Simms, 10-13, ma è un momento, perché con un perentorio 10-0 la Virtus si riprende in mano la partita, 20-13.

Non ci sono Diarra e Vildoza (turnover) e non c’è neppure Canka (con una stampella). Ma la Virtus va. A strappi, ma va. Con qualche errore ben distribuito (ci sta all’inizio di stagione) e l’idea comunque di sfruttare al meglio i propri esterni. E se all’inizio non si accende Edwards – un diesel – ci pensa Morgan a dare gas al gruppo. Con Hackett sempre a suo agio anche nel ruolo di ala piccola.

Giovedì sarà di nuovo Eurolega, a Parigi e sabato campionato con la trasferta di Udine. Dovrebbe tornare a disposizione Nicola Akele. E Ivanovic? "Partita per i tifosi. Dobbiamo difendere meglio".

Le altre gare: Trieste-Trapani 87-91; Milano-Tortona 71-74; Reggio Emilia-Udine 76-71; Treviso-Brescia 100-102; Trento-Cantù 109-69; Venezia-Cremona 82-75; Sassari-Varese 102-105.

La classifica: Virtus Bologna, Trapani, Tortona, Reggio Emilia, Brescia, Trento, Venezia e Varese 2; Trieste, Milano, Udine, Napoli, Treviso, Cantù, Cremona e Sassari 0.