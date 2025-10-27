Virtus in campo a Kaunas contro lo Zalgiris: giorno e orario della settima giornata di Eurolega

Bologna, 27 ottobre 2025 - Battuta la Sassari e chiusa almeno fino a sabato la parentesi campionato, la Virtus torna a concentrarsi sull’Eurolega. Alessandro Pajola e compagni sono attesi da un doppio confronto europeo in trasferta. Domani i bianconeri saranno in campo alla Zalgirio Arena di Kaunas per affrontare i lituani dello Zalgiris, giovedì invece la V nera sarà impegnata a Monaco di Baviera contro il Bayern.

Il doppio confronto di Eurolega inizia domani, martedì 28 alle 19, con la sfida di Kaunas, un confronto sicuramente difficile contro uno Zalgiris partita benissimo e spinto dal popolo biancoverde. Nella Virtus indisponibile Abramo Canka, rientra tra i disponibili Saliou Niang bloccato ieri nella sfida con Sassari dall’influenza.

A presentare la sfida con i lituani è il coach Dusko Ivanovic

“Ogni volta che si va a Kaunas l’avversario sa che lo aspetterà una partita difficile. Lo Zalgiris è una squadra molto forte e combattiva che quest’anno fa dell’aggressività e dell’ambizione una vera e propria arma. Ci aspetta dunque una partita tosta”.

Parola anche a Brandon Taylor

“Lo Zalgiris è una squadra estremamente dura da affrontare, soprattutto in casa dove in pochi riescono a uscire vincitori. Sono una squadra molto talentuosa che riesce ad esprimersi al meglio proprio quando gioca in casa, dove propone il massimo della propria energia e del proprio animo combattivo. Per giocarcela quindi dovremo lottare con altrettanta intensità per tutti e 40 i minuti di gioco, al massimo delle nostre possibilità”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Carlos Peruga, Piotr Pastusiak e Sergio Silva. Radio & tv - Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e radio Nettuno Bologna Uno.