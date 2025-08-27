Virtus, la carica dei mille. Bagno di folla al raduno. Hackett: "Via tanti big. Ma difenderemo il titolo»

Bagno di folla per le V Nere. Il popolo virtussino ha reso un grande saluto alla Virtus campione d’Italia che da ieri è tornata al lavoro alla palestra Porelli in preparazione della prossima stagione. Nel tardo pomeriggio un migliaio di tifosi bianconeri si è radunato nella sede di via dell’Arcoveggio per il primo caloroso abbraccio a vecchi e nuovi beniamini. Il pubblico con sciarpe, maglie e striscioni ha iniziato ad assiepare l’esterno della palestra Porelli oltre un’ora prima delle 18.45, orario in cui si sono aperte le porte per permettere loro di accedere all’interno della palestra e vedere così l’ultima parte del primo allenamento dei ragazzi di Dusko Ivanovic.

Il popolo bianconero ha così potuto osservare da vicino i nuovi arrivi Edwards (che ha lavorato a parte in palestra dopo l’infortunio da cui è reduce ma che non si è sottratto al saluto ai tifosi), Alston, Smailagic, Jallow, Vildoza e Canka e in attesa degli azzurri, Pajola, Diouf, Akele e Niang, riabbracciare Hackett, Taylor e Morgan grandi protagonisti della vittoria del 17esimo scudetto.

In prima fila immancabili gli ultras, presenti gli striscioni dei Forever Boys e Vecchio Stile, ma alla giornata di festa hanno partecipato anche tanti giovanissimi tifosi bianconeri che non hanno perso occasione per essere presenti e per strappare foto, selfie e autografi ai propri idoli. Il più atteso è stato Daniel Hackett. "Mi fa piacere rivedere tutti – conferma il vicecapitano bianconero – Oggi ci sono io perché Pajo (Alessandro Pajola, ndr) è impegnato in nazionale, è un piacere e un onore aprire questa stagione con lo scudetto sul petto. Ce lo siamo guadagnati, è stata una stagione difficile e dura. La società ha fatto un gran lavoro per mettere in piedi una squadra che sembra molto competitiva. Ora sta a noi fare chimica, gruppo e lavorare sodo ogni giorno per difendere quel che ci siamo guadagnato". Parole importanti, subito da leader per Hackett.

"Con lo scudetto abbiamo chiuso un ciclo che ha visto grandi giocatori vestire questa maglia, tanti campioni che sono passati qua e hanno lasciato il segno. Ora voltiamo pagina, ci aspetta un anno difficile, in Italia siamo i campioni e dobbiamo ogni giorno comportarci da tali. E in Eurolega vogliamo fare meglio dello scorso anno".

Danny Boy è vicecapitano e veterano della squadra. "Fa specie non vedere Marco Belinelli qua oggi, ha fatto tanto per questa società e per il basket italiano. Ci manca. E ora degli anni passati siamo rimasti in pochi, cercheremo di tenere unito il gruppo e fare in modo che i nuovi si ambientino bene".

Poi Hackett, tirato a lucido e prontissimo per questo avvio di stagione, va sul tecnico. "Le prime indicazioni di Ivanovic? Correre e impegnarsi. Dobbiamo lavorare sulla chimica e migliorare un po’ alla volta giorno per giorno. Il coach ha parlato individualmente con tutti. Squadra da alti ritmi? Abbiamo una squadra che ha perso tanto ma anche guadagnato tanto in atletismo e talento, aggiungiamo giocatori come Vildoza ed Edwards, sarà interessante capire quel che ci potrà dare Smailagic, e poi c’è tutto il resto. Ovvio che vogliamo offrire una pallacanestro rapida, aggressiva, essere una squadra affamata e determinata".

Oggi intanto è attesa l’arrivo a Bologna anche di David McCormack che, dopo le visite mediche, sarà aggregato alla squadra per questa pre season.