Virtus, la mano di Ivanovic. E la squadra va di corsa

Un giorno di riposo. Perché poi, domani, si riprende a girare con il torneo di Lucca. Dusko Ivanovic, il duro, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, dopo aver chiuso il ritiro di Asolo con la vittoria su Verona.

A questo punto, in casa Virtus, si pensa solo ai dettagli. Recuperare Carsen Edwards, che finora non ha giocato con i compagni e attendere l’arrivo di Aliou Diarra. E poi, ovviamente, legato anche a questo, la Virtus dovrà decidere cosa fare con David McCormack. L’ex Milano e Berlino è arrivato per rendere ancora migliori gli allenamenti, dal momento che il centro titolare della V nera, Momo Diouf, in questo momento sta facendo mirabilie con la maglia della Nazionale.

L’ultimo tassello da sistemare riguarda strettamente lo staff dirigenziale, perché la Virtus, che per tre stagioni potrà giocare l’Eurolega, deve trovare ancora il marchio da portare in giro per il Vecchio Continente. Per la serie A c’è l’intesa sottoscritta a inizio luglio con Olidata (accordo annuale con la possibilità di estendere), per l’Europa, invece, ci sarà qualcosa di differente.

Virtus che si occupa anche di libri, sia come club, sia come casa madre. A novembre uscirà un volume, molto fotografico (Matteo Marchi è una garanzia), sulla cavalcata scudetto. Curato da Dario Ronzulli avrà la prefazione del presidente Massimo Zanetti. La Sef, invece, nell’ambito della collana sulle eccellenze della V nera, dedicherà un volume (curato da Marco Tarozzi e Alberto Bortolotti) su Marco Bonamico.

E a proposito di addii, la Virtus ha salutato con una nota Giorgio Armani, il ’rivale’ degli ultime cinque stagioni. "Giorgio Armani – la firma è del presidente Zanetti – è stato un personaggio generoso, geniale, genuino e geloso – giustamente – delle sue prerogative, uniche, nel settore che lo ha reso grande, contraccambiato, ovvero il mondo della moda, nel quale è stato un protagonista assoluto, anzi un gigante. Sul piano sportivo, anche la sua Olimpia, come è capitato alla Virtus, ha sofferto, ma lui l’ha riportata, con fierezza indomita, laddove le Scarpette Rosse meritano di essere, ovvero in cima all’Italia e tra i big d’Europa. Tra noi un percorso che si può definire parallelo. La sua levatura anche morale parla per lui. Il basket non smetterà di ringraziarlo e noi non ci dimenticheremo di serbarne il ricordo".