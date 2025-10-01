Virtus La notte Real si colora di bianconero

VIRTUS 74 REAL MADRID 68

VIRTUS : Pajola 2, Edwards 14, Jallow 2, Alston Junior 2, Smailagic 9, Niang 12, Diouf 4, Morgan 7, Hackett 4, Vildoza 11, Diarra 4, Taylor 3. All. Ivanovic. REAL MADRID: Feliz 4, Abalde 2, Hezonja 16, Okeke 6, Tavares 6, Campazzo 8, Fernando 4, Deck 10, Kramer 2, Lyles 4, Garuba 1, Llull 5. All. Scariolo. Arbitri: Difallah, Vilius, Bittner. Note: parziali 14-19; 38-35; 55-50. Tiri da due: Virtus 19/35; Real Madrid 26/43. Tiri da tre: 8/22; 3/22. Tiri liberi: 12/17; 7/11. Rimbalzi: 31; 38.

Che Edwards fosse un fenomeno, lo si sapeva. Che Niang, che fino allo scorso anno l’Eurolega la guardava solo in tivù, fosse già così maturo e devastante, forse no. La Virtus si regala una notte Real, proprio contro Madrid, contro l’ex Sergio Scariolo, fischiato all’ingresso in campo e non solo. Di contro, invece, l’ovazione per Dusko Ivanovic, il sergente di ferro che parla poco con i media, ma in palestra e dalla panchina si fa sentire. E lui, non ha paura di niente e di nessuno. Quel che tocca Dusko, almeno per una notte, diventa oro. Decide che nei dodici può andare il giovane Aliou Diarra. Ma se Dusko ti chiama in panchina non è mai per caso. Sa che gli puoi essere utile. E i giocatori, che lo sanno, si fanno trovare pronti.

Difficile mettere ordine alle idee e ai pensieri che regala una partita del genere. Perché il Real è costruito per vincere. Ha centimetri, talento, peso (politico) e tanta arroganza. All’ingresso, prima del riscaldamento, Madrid si presenta con supponenza e giochi da circo. Sembra quasi uno scarso rispetto della V nera. I giochi da circo, dal cilindro, li tira fuori Luca Vildoza, pure lui fantastico. Primo quarto tutto per il Real che, sul 9-17, pensa di aver messo a tacere la Virtus. Errore. Mai dare per sconfitto Ivanovic: Jallow trova la parità a quota 25, Vildoza mette la freccia (27-25; secondo vantaggio Virtus dopo l’iniziale 3-1) e Bologna corre.

Commette qualche errore, talvolta si incarta. Ma si rialza sempre. Sul 66-54 sulla tripla di Edwards, a 4’31’’ dalla fine, sembra fatta. Ma anche il Real non scherza, 68-65 e tutto da rifare. Edwards ancora, tripla miracolosa di Campazzo. Poi, dalla linea della carità, segnano Morgan e Hackett. E la notte Real si tinge di bianconero.