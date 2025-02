Virtus, la quiete prima della tempesta. Da domani testa ai greci e a Milano

Grandi protagonisti in nazionale, un po’ meno, ma non per tutti nelle proprie squadre di club. Stiamo parlando dei tre bianconeri Alessandro Pajola, Nicola Akele e Mouhamet Diouf e dei due milanesi Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso che potrebbero ritrovarsi gli uni di fronte agli altri domenica prossima nell’attesissima sfida in programma alla Segafredo Arena tra Virtus Bologna e Armani Milano. Dopo la doppia sfida vissuta con la maglia azzurra con Turchia e Ungheria i 5 alfieri azzurri di coach Gianmarco Pozzecco si ritroveranno sulle due sponde opposte per giocarsi il derby d’Italia, un confronto che da sempre ha un fascino particolare e che oltre che per il blasone conterà tantissimo anche per la classifica delle due squadre.

Nella graduatoria della serie A, la Virtus attualmente è a quota 28 in coabitazione con Brescia e a due lunghezze dalla solitaria capolista, e fresca vincitrice della Coppa Italia, Trento. Milano, insieme per altro a Trapani di punti ne ha 26, appena 2 di distanza, ecco così che quelli in palio domenica nell’arena bianconera potrebbero davvero essere punti pesantissimi. Classifica, ma anche morale perché in effetti a conti fatti Virtus-Milano potrebbe benissimo essere l’ennesima ripetizione di una sfida che in questi anni ha assegnato il titolo tricolore. Lo potremmo ribattezzare come l’eterno confronto fra Scarpette Rosse e V Nere e che domenica sarà alla sua quinta sfida stagionale e per il momento vede l’Armani avanti 3-1, tra finale di Supercoppa l’11 settembre (98-96), andata di Eurolega il 31 ottobre (99-90) e quarti di finale di Coppa Italia il 12 febbraio scorso (91-77) a cui la Virtus ha risposto l’8 dicembre scorso in campionato andando a imporsi 73-82 al Forum di Assago. A prescindere dai playoff le due squadre domenica a parte si ritroveranno di fronte di nuovo il 4 aprile nella penultima giornata di Eurolega, sempre alla Segafredo Arena, ma come ha sottolineato nei giorni scorsi anche Achille Polonara "continuo a pensare che ci saranno tante partite con Milano. Dobbiamo studiarli. Per capire meglio i loro punti deboli e i nostri punti di forza".

In ogni caso, prima di pensare al derby d’Italia, la truppa di Dusko Ivanovic deve comunque onorare il confronto di venerdì sera quando sempre davanti ai propri tifosi affronterà l’Olympiakos nella 27^ giornata di Eurolega. Dopo lo scrimmage disputato sabato alla Porelli con Forlì, ieri mattina la squadra ha svolto una seduta di recupero attivo e di tiro, mentre oggi il tecnico bianconero ha lasciato un giorno di riposo, per poi riprendere da domani la preparazione al completo, con il rientro dei nazionali e con l’inizio di un periodo particolarmente intenso e importante.