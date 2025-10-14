Virtus, la spinta del PalaDozza con il Monaco. Carica Jallow: "Nessuna paura, siamo pronti"

Sarà ancora soldout. Secondo appuntamento casalingo di Eurolega e secondo tutto esaurito per la Virtus che domani tornerà in campo sul parquet del PalaDozza alle 20.30 contro la corazzata Monaco. Un doppio turno tutto francese attende Alessandro Pajola e compagni che dopo il confronto di domani voleranno a Lione per affrontare l’Asvel Villeurbanne venerdì. Sarà il fascino dell’Eurolega, o il confronto con una delle squadre più accreditate del lotto, ma anche questa volta, dopo il Real Madrid, il Madison di piazza Azzarita non sarà sufficiente a contenere tutto il calore del popolo bianconero.

Vittoriosa, e siamo due su due, in campionato, con il successo su Napoli bissato, anche se un po’ a fatica a Udine al supplementare, la V Nera adesso è attesa da confronto, difficile, ma avvincente contro quella che roster alla mano è una delle squadre più forti di Eurolega. Il Monaco di coach Spanoulis, e che in campo ha tra gli altri gli ex Olimpia Milano, Mike James e Nikola Mirotic, è infatti formazione che per qualità può puntare legittimamente a un posto nella prossima Final Four di Eurolega. Così anche se siamo solo agli albori della competizione, quella che attende i bianconeri è già una riprova per capire se Valencia e Parigi sono definitamente alle spalle e se la Virtus, specie davanti ai propri tifosi, può diventare un fattore anche a livello continentale.

Si riparte da quel Carsen Edwards risolutore anche sabato contro Udine. Il bulldozer americano è il signor Wolf di Pulp Fiction di coach Ivanovic. Quando la palla scotta e i canestri pesano è lui che si mette in azione e dimostra di poter cambiare l’esito delle sfide. Al suo fianco altro elemento di sicuro affidamento si sta dimostrando Karim Jallow. Intervenuto ieri alla trasmissione Sport Club su E-Tv il tedesco ha confermato l’ottimo inserimento sotto le Due Torri.

"Bologna? Fantastica, mi piace il cibo, ma anche la gente mi ha fatto sentire già come fosse la mia seconda casa. Ho lasciato la Germania per imparare in un nuovo ambiente; per me è una crescita sia come persona che come giocatore; è un onore essere in Virtus, un club con tanta storia, darò il massimo per questa maglia. E’ stata la scelta giusta". Jallow ha parlato anche del confronto col Monaco. "Sarà dura, loro sono tra i migliori dell’Eurolega ma non abbiamo paura. E soprattutto in casa vogliamo essere reattivi, sarà una battaglia e noi siamo pronti".

Ieri la Virtus ha ripreso ad allenarsi per preparare la sfida di domani contro il Monaco, ma guardando oltre anche il confronto di venerdì con l’Asvel.