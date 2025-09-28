Acquista il giornale
Virtus, la Supercoppa resta stregata. Milano insegue e sorpassa con Leday

Bologna sbaglia la volata, avanti di tre lunghezze, perde palla con Diouf e consente a Ellis di trovare la tripla della parità

di ALESSANDRO GALLO
28 settembre 2025
Lo statunitense Carsen Edwards, 27 anni, miglior realizzatore Virtus (Ciamillo)

OLIMPIA 93 VIRTUS BOLOGNA 86 dopo un supplementare

EA7 : Brown 9, Bolmaro 13, Shields 23, Leday 18, Nebo 1, Booker 11, Ellis 9, Mannion 3, Tonut, Ricci 6, Flaccadori ne, Diop ne. All. Messina. OLIDATA BOLOGNA: Pajola 13, Edwards 21, Niang 14, Jallow 2, Smailagic 10, Morgan 8, Diouf 5, Hackett, Vildoza 3, Alston Junior 10, Canka ne, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Rossi, Grigioni, Quarta. Note: parziali 20-22; 42-45; 59-64; 83-83. Tiri da due: Olimpia 19/36; Virtus 23/37. Tiri da tre: 10/24; 8/31. Tiri liberi: 25/30; 16/25. Rimbalzi: 42; 31.

Se la Supercoppa è sinonimo di scudetto perso, la Virtus si toglie subito il pensiero e lascia a Milano la semifinale. Perdere così, però, fa male perché – è solo l’inizio della stagione – la Virtus fa tutto bene per 35 minuti. E in volata, affidandosi al talento di Edwards, trova la tripla dell’80-83 che sembra chiudere i conti. Mancano dodici secondi, Messina chiama due timeout. Esce un tiro che scheggia il ferro, Pajola recupera, serve Diouf che, anziché arpionare il pallone con le due mani, prova a partire in palleggio. Palla persa, miracolo di Ellis e supplementare.

Overtime nel quale la Virtus sparisce via via, piegata dai tiri liberi in serie di Zach Leday. E stasera, alle 18, all’Unipol Forum di Assago, l’Olimpia giocherà con Brescia per vincere il primo trofeo della stagione.

Peccato perché alla Virtus manca la ciliegina in una serata piena di emozioni e commozione. Si comincia con le luci spente e un mazzo di fiori che viene appoggiato in parterre nel posto che veniva occupato da Giorgio Armani. All’intervallo, poi, premio alla carriera per Marco Belinelli. Ci sono la moglie Martina e i genitori, il fratello Enrico e Marco Sanguettoli. E ancora Aldo Martini, Robert Fultz e Luca Vitali: ci sono tanti occhi lucidi per un campione che, a 39 anni, ha detto basta. E viene premiato, per di più, da uno che di soprannome fa Mago. Sì, è Andrea Bargnani a premiare Beli.

E prima una partita vera. Con lampi di Virtus. La personalità di Pajola, l’esperienza di Edwards e la fisicità di Jallow che, per lunghi tratti, imbavaglia anche un fenomeno qual è Shavon Shields. E poi Niang, che commette un’ingenuità alla fine – sbraccia su Leday regalando la palla a a Milano –, ma dimostra di essere un ragazzo sul quale puntare in prospettiva futura.

Aspetti negativi? Nel supplementare la Virtus si affida troppo al tiro da tre. Subisce a rimbalzo, in modo pesante e sbaglia tanti tiri liberi. Tutte situazioni che possono cambiare e migliorare.

E poi, in fondo, chi c’era l’anno scorso, all’Unipol Arena di Casalecchio, ricorda con un pizzico di malizia. "Sconfitti all’overtime da Milano anche un anno fa. E poi come è finita?". Un pensiero che forse addolcisce la notte.

