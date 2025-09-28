Virtus, la Supercoppa resta stregata. Milano insegue e sorpassa con Leday

OLIMPIA 93 VIRTUS BOLOGNA 86 dopo un supplementare

EA7 : Brown 9, Bolmaro 13, Shields 23, Leday 18, Nebo 1, Booker 11, Ellis 9, Mannion 3, Tonut, Ricci 6, Flaccadori ne, Diop ne. All. Messina. OLIDATA BOLOGNA: Pajola 13, Edwards 21, Niang 14, Jallow 2, Smailagic 10, Morgan 8, Diouf 5, Hackett, Vildoza 3, Alston Junior 10, Canka ne, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Rossi, Grigioni, Quarta. Note: parziali 20-22; 42-45; 59-64; 83-83. Tiri da due: Olimpia 19/36; Virtus 23/37. Tiri da tre: 10/24; 8/31. Tiri liberi: 25/30; 16/25. Rimbalzi: 42; 31.

Se la Supercoppa è sinonimo di scudetto perso, la Virtus si toglie subito il pensiero e lascia a Milano la semifinale. Perdere così, però, fa male perché – è solo l’inizio della stagione – la Virtus fa tutto bene per 35 minuti. E in volata, affidandosi al talento di Edwards, trova la tripla dell’80-83 che sembra chiudere i conti. Mancano dodici secondi, Messina chiama due timeout. Esce un tiro che scheggia il ferro, Pajola recupera, serve Diouf che, anziché arpionare il pallone con le due mani, prova a partire in palleggio. Palla persa, miracolo di Ellis e supplementare.

Overtime nel quale la Virtus sparisce via via, piegata dai tiri liberi in serie di Zach Leday. E stasera, alle 18, all’Unipol Forum di Assago, l’Olimpia giocherà con Brescia per vincere il primo trofeo della stagione.

Peccato perché alla Virtus manca la ciliegina in una serata piena di emozioni e commozione. Si comincia con le luci spente e un mazzo di fiori che viene appoggiato in parterre nel posto che veniva occupato da Giorgio Armani. All’intervallo, poi, premio alla carriera per Marco Belinelli. Ci sono la moglie Martina e i genitori, il fratello Enrico e Marco Sanguettoli. E ancora Aldo Martini, Robert Fultz e Luca Vitali: ci sono tanti occhi lucidi per un campione che, a 39 anni, ha detto basta. E viene premiato, per di più, da uno che di soprannome fa Mago. Sì, è Andrea Bargnani a premiare Beli.

E prima una partita vera. Con lampi di Virtus. La personalità di Pajola, l’esperienza di Edwards e la fisicità di Jallow che, per lunghi tratti, imbavaglia anche un fenomeno qual è Shavon Shields. E poi Niang, che commette un’ingenuità alla fine – sbraccia su Leday regalando la palla a a Milano –, ma dimostra di essere un ragazzo sul quale puntare in prospettiva futura.

Aspetti negativi? Nel supplementare la Virtus si affida troppo al tiro da tre. Subisce a rimbalzo, in modo pesante e sbaglia tanti tiri liberi. Tutte situazioni che possono cambiare e migliorare.

E poi, in fondo, chi c’era l’anno scorso, all’Unipol Arena di Casalecchio, ricorda con un pizzico di malizia. "Sconfitti all’overtime da Milano anche un anno fa. E poi come è finita?". Un pensiero che forse addolcisce la notte.