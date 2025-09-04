Virtus, l’abbraccio dei tifosi e di Asolo. Morgan: "Si sta creando la giusta chimica"

Virtus Bologna 87Scaligera 82

VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 7, Smailagic 9, Taylor, Baiocchi, Alston Junior 22, Canka 4, Hackett 5, Menalo, Morgan 23, McCormack 5, Jallow 12. All. Ivanovic.

VERONA: Baldi Rossi 7, Pittana ne, Mecenero ne, Poser 3, Bolpin 4, Ambrosin 19, Zampini 11, Johnson 2, McGee 15, Monaldi 4, Serpilli 12, Spanghero 5. All. Cavina.

Note: parziali 17-16, 36-34, 57-56.

ASOLO (Treviso)Buona la prima. Ma le notizie, buone, che cercava la Virtus erano altre. Al di là del test con Verona. C’era un po’ di apprensione non tanto su Asolo quanto su Limassol. La distorsione alla caviglia di Saliou Niang, subita con la maglia della Nazionale, sul momento aveva preoccupato i vertici bianconeri. Gli esami hanno escluso problemi particolari e Saliou salterà il confronto di oggi, per farsi trovarsi pronto, con la sua energia e il suo atletismo, nella gara degli ottavi.

C’era curiosità per vedere la risposta del pubblico: 400 persone (incasso devoluto in beneficenza). Che hanno di fatto esaurito l’impianto di Asolo. Segno che la Virtus piace e, anche senza i nazionali e senza Carsen Edwards, la V nera è una squadra che mantiene alto il feeling con i propri tifosi.

Poi è arrivato il successo che, all’inizio di settembre, lascia il tempo che trova. Da annotare, semmai, alcuni aspetti per una squadra che si è esibita sotto lo sguardo del presidente, Massimo Zanetti. Voleva una squadra più giovane e atletica, il numero uno bianconero. Alla luce di quello visto ad Asolo e a Limassol, con la maglia azzurra, è stato accontentato.

Accontentato anche Ivanovic che, a questo punto, oltre ai quattro nazionali azzurri, attende il rientro di Carsen Edwards (possibile che lo si vede contro gli ex compagni del Bayern, tra dieci giorni) e l’arrivo di Aliou Diarra. Le procedure burocratiche non sono velocissime. Ma anche lui, presumibilmente, si presenterà tra 7-10 giorni.

Da annotare, poi, il primo quintetto, un mix tra veterani e nuovi. Taylor, che in realtà ha giocato solo i playoff, poi il ’veterano’ Morgan. Con loro, Canka, Alston junior e Smailagic.

Primo canestro di Canka, primto ad andare in doppia cifra Morgan. Subito imitato da Alston Junior.

Oggi, giorno libero, domani in palestra per preparare il torneo di Lucca (sabato e domenica). Il commento dell’amichevole con l’ex Filippo Baldi Rossi e l’ex Fortitudo Bolpin (in panchina Demis Cavina, originario di Castel San Pietro) è affidato proprio a Matt Morgan.

"Penso sia stata una buona settimana di lavoro per noi – racconta Matt –. Stiamo imparando molto, gli uni dagli altri. E ovviamente stiamo cercando di costruire una chimica di gruppo. C’è ancora molto da sistemare, nel nostro gioco. Ma alla fine ci siamo mossi come volevamo. Abbiamo giocato con intensità- C’è ancora tanto da fare, anche se me stesso. La stagione è lunga e sono sicuro che continueremo a fare meglio".