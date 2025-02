Virtus, l’azzurro ridà slancio al gruppo. Akele uno dei migliori con la Nazionale

La Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco manda in archivio una vittoria, sulla Turchia in trasferta, e un ko interno con l’Ungheria. Ma il doppio test restituisce a Dusko Ivanovic un Nicola Akele galvanizzato non solo dal minutaggio corposo, ma anche dal rendimento offerto.

I numeri non mentono: in Turchia, Nicola è rimasto in campo per 25 minuti nel corso dei quali ha realizzato 11 punti (4/5 da due, 1/1 da tre, 0/2 ai liberi) con l’aggiunta di 5 rimbalzi, un assist, una persa e 2 recuperi. E in Turchia, contro una squadra vera, che voleva vincere, l’Italia è stata capace di imporsi 67-80.

Niente da fare, invece, in casa: con l’Ungheria arriva un ko in volata, 67-71. Ma Akele fa pure meglio, perché con un minuto in meno a disposizione, realizza 17 punti (3/3 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi) con l’aggiunta di 3 rimbalzi e un assist. Detto che la valutazione complessiva è stata di 18, nei 24 minuti in cui è rimasto in campo Nicola, l’Italia ha raggiunto una differenza di +20. Segno ulteriore che la presenza dell’ex bresciano, da questa stagione in bianconero, è stata davvero importante.

E adesso? Adesso si ricomincia nel senso che la Virtus si ritrova in palestra oggi, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ivanovic. I tre azzurri – Alessandro Pajola, Momo Diouf e Nicola Akele – sono già a Bologna, così come Toko Shengelia e Andrejs Grazulis. All’appello, per completare il gruppo, manca solo Isaia Cordinier. Il francese ha giocato ieri sera, oggi sarà in città, ma è presumibile che Dusko gli eviti straordinari, chiamandolo in palestra magari solo per qualche video e per un po’ di stretching.

Da oggi si comincia a fare sul serio perché, dopo, non ci saranno soste per una Virtus che dovrà riprendere il doppio binario campionato-Eurolega.

Calendario alla mano, il primo confronto è legato all’Europa perché venerdì sera, alla Segafredo Arena, è attesa addirittura la capolista Olympiacos. Poi, domenica, la madre di tutte le partite, sempre alla Fiera. Questa volta con l’Olimpia Milano, la tradizionale rivale per la corsa scudetto.

Ma gli impegni a marzo sono davvero tanti: 10. Con la Virtus quindi che sarà in campo ogni tre giorni. Dopo Milano ci sarà, venerdì 7, la trasferta in casa Efes – il club allenato ora dall’ex bianconero Luca Banchi – e poi, il 10 marzo (lunedì, un posticipo) il confronto con la capolista Trento, che ha dimostrato tutta la sua forza e la voglia di emergere vincendo anche la Coppa Italia.

Con un Akele così, forse, la Virtus, che venerdì riavrà anche Ante Zizic, può guardare al futuro con maggiore ottimismo.