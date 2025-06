Virtus, l’ultima suggestione è Thompson. E Clyburn può seguire Toko a Barcellona

Settimana carica di eventi, in casa Virtus, e, presumibilmente, di annunci. Anche perché se la settimana prossima, come previsto, aprirà la campagna abbonamenti, i tifosi bianconeri vorranno sapere quali saranno i protagonisti che dovranno cercare di difendere lo scudetto – il numero 17 della storia – conquistato con pieno merito martedì scorso, a Brescia.

Mercoledì, alle 12, intanto ci sarà la posa della prima pietra del nuovo palazzetto. Atto simbolico che, però, darà vita a un’operazione che dovrà concludersi entro il novembre 2026, quando la Virtus intende entrare nella nuova casa che, nello stesso periodo, ospiterà tanto l’Eima quanto la Coppa Davis.

Mercoledì potrebbero esserci novità anche dall’argomento sponsor. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome Enel, che è già partner bianconero, ma il nome sulle canotte bianconere dovrebbe essere un altro. Lo sponsor è fondamentale anche per capire, alla fine, quale sarà il budget sul quale potrà lavorare il direttore generale Paolo Ronci.

A questo proposito, il budget, la Virtus osserva da vicino Ante Zicic e Will Clyburn. Sono i titolari dei contratti più onerosi per la prossima stagione. Dovessero cambiare aria, la Virtus potrebbe reinvestire su nuovi elementi quanto risparmiato.

Per Zizic non ci sono novità, per Clyburn si parla di un interessamento concreto del Barcellona. Che, nel caso, rifarebbe un pezzetto di Virtus, dal momento che anche Toko Shengelia giocherà in Catalogna.

Detto che Isaia Cordinier potrebbe essere il nuovo compagno di squadra di Nikola Mirotic, a Monaco – triennale per una cifra complessiva superiore ai cinque milioni di euro – vanno registrati le voci legate a Darius Thompson. L’esterno, che ha passaporto italiano, nell’ultima stagione ha giocato a Istanbul, maglia Efes. E’ passato anche da Vitoria, sfiorando solo Dusko Ivanovic. Thompson può giocare anche come guardia e finirebbe per non pestare i piedi a uno come Taylor. Le incognite sono legate agli input di Zanetti e Ivanovic: che sulla Virtus che verrà hanno ipotizzato un gruppo più giovane e atletico. Thompson, da questo punto di vista, ha tutt’altre caratteristiche.

Ma la Virtus, fresca di scudetto, non ha nemmeno dimenticato la rivale appena battuta. Per questo motivo, vista la partenza di un totem qual è stato Toko Shengelia, non sono da scartare le piste che portano a Maurice Ndour e Jason Burnell. Soprattutto ora, alla luce del ’ritorno’ di Peppe Poeta a Milano.