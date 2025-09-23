Virtus, McCormack firma col Bayern

Bologna, 23 settembre 2025 - Deve essere talmente piaciuto a coach Gordon Herbert nella recedete amichevole con la Virtus tanto da spingere i suoi dirigenti a firmarlo subito. Il ventiseienne centro statunitense David McCormack, che è stato aggregato alla Virtus per tutto il periodo della preparazione, è stato infatti messo sotto contratto dal Bayern Monaco. Grande protagonista nel confronto del PalaDozza giocato 10 giorni fa tra Virtus e Bayern Monaco, concluso con 15 punti al suo attivo, ma anche una ottima presenza sottocanestro, McCormack sembra aver convinto i tedeschi a firmarlo. Ex EA7 Armani Milano e Alba Berlino rimane anche nella prossima stagione in Germania, firmando un contratto annuale con il club bavarese. Niente Virtus quindi per McCormack che in bianconero non avrebbe probabilmente trovato spazio, vista la presenza nel ruolo di Momo Diouf e del maliano Aliou Diarra e la possibilità di giocare da centro-tattico di Alen Smailagic. In casa bianconera con il ritorno dell’azzurro e l’arrivo del centro africano, oltre alla versatilità del serbo, si è infatti deciso di andare avanti su quelli che erano state le idee di squadra che lo staff bianconero ha avuto fin dall’inizio, quando si era puntato su una squadra giovane, affamata e vogliosa di crescere di ripetersi a livello nazionale e di stupire in Eurolega. Intanto domani alle 18.30 sul playground di casa Virtus è in programma la presentazione al pubblico della squadra, per un appuntamento che apre ufficialmente la stagione bianconera.