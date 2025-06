La Virtus ribalta Milano e riprende il vantaggio in gara 3

Milano, 5 giugno 2025 – Alzi la mano chi, prima della palla a due, avrebbe scommesso un euro sulla Virtus. Squadra stanca, Milano in fiducia. Virtus che non vince (va) al Forum nei playoff da quattro anni. Basta con le premesse negative? Macché. Clyburn non ce la fa e Polonara viene fermato ancora dalla febbre. Così negli undici Ivanovic deve arruolare anche il baby Accorsi. Un baby in più per fare numero.

Ma il cuore e il coraggio fanno il resto. La Virtus ribalta Milano e riprende il vantaggio del fattore campo. Finisce 68-78 con la Virtus sempre davanti. Prima Cordinier a spallate, poi Shengelia. E a cucire ci pensa Brandon Taylor, con la difesa che morde e concede pochissimo.

Bologna ha anche 11 punti di vantaggio, ma contro Milano non possono bastare quando sei ancora nel secondo quarto, 35-46. Milano rimette la testa avanti solo in un’occasione, sul 57-56 tripla di Brooks. Ma Diouf dalla lunetta e Cordinier con un gioco da quattro (tripla e libero) riportano avanti la Virtus. Che ha la personalità per chiuderla.

Sabato sera, alle 20,45, ancora al Forum. Milano sperava di chiuderla. Al massimo potrà pareggiare perché nel frattempo la V nera è avanti nella serie 2-1. E Brescia, che è già in finale, dal divano di casa, prende nota.

Il tabellino

OLIMPIA MILANO 68 VIRTUS BOLOGNA 78

EA7 MILANO: Mannion 7, Brooks 6, Shields 14, Leday 8, Mirotic 21, Causeur 5, Flaccadori, Bolmaro 4, Diop, Ricci 3, Tonut, Caruso ne. All. Messina.

SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 12, Hackett 4, Cordinier 19, Akele 4, Shengelia 19, Diouf 8, Pajola, Zizic 2, Belinelli 7, Morgan 3, Accorsi ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Attard, Giovannetti, Baldini.

Note: parziali 15-25; 35-40; 54-54. Tiri da due: Olimpia 16/28; Virtus 22/39. Tiri da tre: 8/27; 5/20. Tiri liberi: 12/14; 19/19. Rimbalzi: 29; 33.