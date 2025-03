Virtus contro Milano Olimpia: arriva il derby d’Italia in una Segafredo Arena soldout

Bologna, 1 marzo 2025 – La Virtus torna i nuovo in campo. Nemmeno il tempo per lasciarsi alle spalle la sfida con l’Olympiacos di Eurolega di ieri sera che già si pensa al prossimo, semplicemente fondamentale, appuntamento di campionato.

Dopo la sosta per le nazionali e dall’ultima sfida giocata in coppa Italia, in casa Virtus si è tornati con una fitta serie di appuntamenti che nel mese di marzo vedranno le V Nere scendere in campo ogni tre giorni.

Stavolta i giorni sono ancor meno, visto che dopo il turno di ieri di Eurolega, domani è già in programma la fondamentale sfida di campionato con l’A7 Armani Milano.

A che ora inizia la partita

Alle 18.15 in una Segafredo Arena, già soldout, si gioca il derby d’Italia, una confronto che vale tanto, tantissimo per la classifica, Virtus seconda con Milano un gradino dietro, ma anche per la consapevolezza che essa potrebbe portare ai bianconeri. Il brutto ko a Torino in Coppa Italia proprio con l’Olimpia, aveva messo in mostra una Virtus arrendevole, che aveva alzato bandiera bianca, disunendosi alle prime difficoltà.

La sfida con l’Olympiacos di ieri per un tempo è andata esattamente nella stessa direzione con i bianconeri che sono andati subito sotto non dando mai l’impressione di poterla riaprire, salvo la reazione della squadra ad inizio della terza frazione di gioco dove la formazione di Ivanovic, presa fiducia da un paio di canestri dalla lunga distanza e da altrettante buone difese è risalita al massimo fino al -12.

La sfida con i greci, per altro confermatisi corazzata di assoluto valore, non per niente sono solitari in testa alla classifica di Eurolega è già storia per i bianconeri. Domani con Milano la Virtus deve ripartire proprio da quella reazione, da quell’orgoglio che i ragazzi di Ivanovic hanno messo in campo al ritorno in campo dopo l’intervallo. Milano oltre ad essere la rivale storica della Virtus e l’avversaria con cui si sempre scontrata nell’atto conclusivo del campionato negli ultimi 4 anni, è infatti una delle avversarie con cui i bianconeri sono in lotta in chiave posizionamento playoff. I punti in palio saranno pesantissimi, con i bianconeri che cercheranno di recuperare gli influenzati Polonara e Shengelia per averli a disposizione nella cruciale sfida con l’Armani.

Arbitri

Direzione di gara affidata al trio Sahin, Borgioni, Bongiorni.

Radio & tv

Diretta tv su Dmax, streaming su Discovery+ e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno. Differita su Trc.