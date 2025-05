Virtus Milano, sabato 31 maggio il via alle semifinale: dove vederla in tv

Bologna 30 maggio 2025 - Stavolta sarà in semifinale. Si è rotta la tradizione che negli ultimi 4 anni vedeva Virtus e Armani Milano affrontarsi in finale scudetto.

Finite nella stessa parte del tabellone, Virtus prima e Milano quinta si affronteranno in semifinale playoff dopo aver eliminato rispettivamente Venezia, 3-2 la serie con la Reyer a favore dei bianconeri, e 3-1 Trento con le Scarpette Rosse che hanno ribaltato lo svantaggio del fattore campo.

Quelli che per tutti era la finale scontata sarà così quest’anno la semifinale playoff, per merito di Trapani, Brescia e Trento grandi protagoniste di questa stagione e un po’ per demerito di una Milano che non sempre ha convinto ma che adesso sembra aver ritrovato i suoi capisaldi Shields e MIrotic su tutti.

Si comincia stasera alle 19 con un grande equilibrio e la curiosità di capire se sarà più efficace il fattore campo a favore e la “garra” che la V Nera ha messo con Venezia oppure la qualità, sulla carta superiore, di una Milano con un roster lunghissimo a disposizione dell’ex Ettore Messina. Alla Segafredo Arena servirà l’apporto del pubblico bianconero, in campo quello di Toko Shengelia e Daniel Hackett due che per esperienza e qualità riescono a dare sempre il meglio nei momenti più importanti della stagione.

“Iniziamo questa semifinale con questa gara1 e per noi esiste solo la partita di domani - sottolinea Dusko Ivanovic - Dovremo sicuramente giocare meglio di come abbiamo fatto nei quarti di finale, specialmente in difesa dove sarà necessaria molta più concentrazione. Ci aspettiamo una Milano che approccerà la partita in maniera molto aggressiva e per questo motivo per noi sarà importante avere pazienza nelle esecuzioni e soprattutto credere nelle nostre potenzialità e in quello che abbiamo preparato”.

Virtus contro Milano, il derby d’Italia è arrivato all’ennesimo episodio della saga che ha visto le squadre affrontarsi già tante volte quest’anno, ben 6 con bilancio in perfetto equilibrio 3-3. La prima sfida stagionale risale al 22 settembre con la finale di Supercoppa vinta 98-96 da Milano, In campionato invece dobbiamo vittoria bianconera con successo 73-82 di Belinelli e compagni l’8 dicembre scorso, ripetuta il 2 marzo 86-80 alla Segafredo Arena C’è stata poi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, vittoria di Milano 77-91 il 12 febbraio scorso. Infine le due sfide di Eurolega, entrambe con vittorie casalinghe. Successo dell’arma 99-90 il 31 ottobre scorso, vittoria bianconera 90-70 alla Segafredo Arena, il 4 aprile nell’ultimo precedente stagionale.

Biglietti - Disponibili sul circuito VIvaticket e domani alla biglietteria di P.zza della Costituzione che sarà aperta dalle ore 17.30 in poi.

La serie – Il Derby d’Italia Virtus-Milano comincia domani 19 con la prima sfida alla Segafredo Arena. Si bissa sempre in Fiera lunedì 2 giugno alle 20.45, per poi trasferirsi a Milano giovedì 5 giugno, ore 20.45 per gara 3 ed eventualmente sabato 7 per gara 4.

Arbitri - Direzione di gara affida ad B. Attard, Bartoli e Grigioni.

Radio & Tv - Diretta su Eurosport 2, Dmax, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.