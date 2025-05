Virtus-Milano: semifinale scudetto 2025 tra entusiasmo e attesa

Virtus-Milano è stata la finale scudetto delle ultime quattro stagioni. In questo 2025 lo scontro arriva in semifinale. Ma che sia una sfida sentita lo dimostrano le file che si sono create davanti all’ingresso di Casa Virtus, in via dell’Arcoveggio. O anche di chi si è connesso online, sul circuito Vivaticket. Mancano i dati ufficiali, ma le prime stime sono improntate a un marcato ottimismo. Se non ci sarà il tutto esaurito, ci si andrà comunque molto vicino.

La carica di Shengelia, che con il suo esempio ha trascinato i compagni, ha finito per dare la carica al tifo bianconero. Se la curva non ne aveva bisogno – il feeling è stato sottolineato dal dg bianconero Paolo Ronci – il resto del pubblico, aveva bisogno di un’iniezione di ottimismo. E la festa finale, quasi fosse arrivato un trofeo, la dice lunga sulla pressione che si era creata su questa serie.

Da sabato Milano contro gli ex Messina, Ricci e Mannion. La sfida per tornare alla Fiera e far sentire la propria voce. Definiti gli orari delle prime tre gare della semifinale. Chi non potrà essere presente alla Segafredo Arena o al Forum di Assago, potrà comunque sintonizzarsi su Dazn, Dmax ed Eurosport. Sabato, alla Segafredo Arena, palla a due alle 19. Lunedì 2 e giovedì 5 giugno, si inizierà alle 20,45: prima in Fiera, poi ad Assago.

Chiusura con Saliou Niang, che ha parlato su l’Adige. "L’offerta della Virtus? Non è stato semplice. All’inizio ero molto indeciso su quello che dovevo fare. Però ho degli obiettivi nella mia vita e ho dei sogni che voglio raggiungere, uno dei quali era fare questo passo. Spero che questo mi porterà a crescere anche di più".

Filippo Mazzoni