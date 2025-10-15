La Virtus domina Monaco, al PalaDozza non si passa

Bologna, 15 ottobre 2025 – Al PalaDozza non si passa. Guidata da Carsen Edwards e affidandosi ad una difesa che trova i giusti meccanismi per disinnescare gli avversari la Virtus bissa la vittoria dell’esordio col Real e supera anche il Monaco.

Dominanti sotto i tabelloni (44-32), i bianconeri riescono a controllare il ritmo del gioco e a centrare, con pieno merito la vittoria. Con il rientro di Akele, subito nello starting-five, Dusko Ivanovic lascia in tribuna Derrick Alston Jr apparso in difficoltà in questo primo scorcio di stagione.

Il Madison di Piazza Azzarita offre un bel colpo d’occhio con il secondo tutto esaurito, dopo quello con il Real Madrid all’esordio. Si parte a mille all’ora, con ritmi altissimi, ma anche con qualche errore di troppo da una parte e dall’altra. Un po’ Alberto Tomba, con uno slalom speciale straordinario mette a segno un gran canestro in avvio di sfida, un po’ bulldozer, Carsen Edwards si conferma straordinario protagonista anche con Monaco.

Il texano è il punto di riferimento offensivo bianconero mettendo a segno 8 punti in rapidissima successione, rispondendo colpo su colpo ai canestri dell’ex Milano Mirotic. La sfida è piacevole e rimane sempre sul filo dell’equilibrio, ma è in difesa che la Virtus funziona benissimo riuscendo a limitare l’attacco monegasco, fermo a quota 34 all’intervallo.

Sfida che rimane punto a punto, fino a quando la Virtus, nella bolgia del PalaDozza, piazza un parziale di 9-0 spinta da Vildoza e Hackett per il 57-48 del 28’. I bianconeri in avvio di ultima frazione toccano prima il +10 sul 63-53 al 32’, poi danno la sterzata definitiva al match con Edwards e Niang e con una pressione difensiva che non lascia ragionare Monaco, facendo uso di quintetti con 4 piccoli e Niang da ala forte. Sul 72-59 del 35’ sembra fatta, ma Diallo e compagni si riportano sotto fino a -3 a 46’ dalla fine. Nedovic a 5’ dalla fine fallisce la tripla del pari, mentre dall’altra parte l’1 su 2 dalla lunetta di Pajola, ma tanto basta per sancire il trionfo bianconero.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 77

AS MONACO 73

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 6, Edwards 24, Jallow 5, Akele, Smailagic 3; Vildoza 8, Taylor, Morgan 6, Hackett 5, Niang 10, Diarra 6, Diouf 4. All. Ivanovic.

AS MONACO: Strazel 6, James 10, Diallo 11, Mirotic 16, Theis 10; Okobo 7, Blossomgame 6, Tarpey, Nedovic 3, Hayes 4; Calathes ne, Begarin ne. All. Spanoulis.

Arbitri: Perez, Vyklicky, Obrknezevic.

Note: parziali 19-19, 37-34, 59-53.

Tiri da due: Virtus 15/32; Monaco 12/36. Tiri da tre: 11/33; 11/25. Tiri liberi: 14/16; 16/19. Rimbalzi: 44; 32.