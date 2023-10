Virtus, nuovo esame. Banchi avvisa i suoi:: "Napoli ha talento»

Scendendo in campo al PalaBarbuto di Napoli, alle 20,30 (diretta Eurosport 2) la Virtus chiude il programma della quinta giornata del campionato.

Dal punto vista della classifica la gara assume una importanza molto rilevante con la Segafredo che è chiamata a vincere per mantenere il primo posto in coabitazione con Venezia, le uniche due formazioni del campionato a essere ancora imbattute.

Allo stesso tempo i partenopei non solo non hanno subito sconfitte davanti al proprio pubblico, ma hanno anche rimandato a casa a mani vuote Milano, la formazione sulla carta più forte dell’intera serie A.

"Affrontiamo Napoli – spiega il coach bianconero Luca Banchi in una nota del club – che sta vivendo un inizio di stagione esaltante grazie a una serie di successi che a oggi la vedono competere con le migliori squadre del campionato. Sappiamo che questa sarà una gara impegnativa, contro una compagine che abbina al talento un’ottima organizzazione di gioco su entrambe le metà campo. Sarà anche stimolante vivere l’emozione che trasmetterà un impianto tutto esaurito a far da cornice a una partita che si preannuncia molto combattuta. Dovremo essere bravi a contenere l’urto di una squadra molto brillante che cercherà di imporre i propri ritmi avendo avuto a disposizione molti giorni per preparare al meglio una gara così importante".

All’interno dei confini nazionali i bolognesi sono primi in quattro voci che danno l’idea dell’intensità del gioco che producono sul campo. La Virtus ha l’attacco più prolifico con 91,5 punti segnati a gara ed è anche la squadra prima alle voci rimbalzi (41) e assist (23,5). Inoltre con 15,8 falli commessi è la compagine più dura.

Questo significa che chiunque voglia batterla deve trovare il modo per superare la sua fisicità e allo stesso tempo mettere la museruola a un attacco molto prolifico. A rovescio questi numeri arrivano grazie al contributo principali di alcuni giocatori tra cui Toko Shengelia, che venerdì a Villeurbanne è stato utilizzato per 34’ e l’effetto stanchezza potrebbe farsi sentire.

Fino a quando non rientrerà Achille Polonara da quelle parti ci sarà parecchio da soffrire e ci sono giocatori come Abi Abass o Jordan Mickey che dovranno adattarsi a un ruolo che non è propriamente quello più adatto alle loro caratteristiche.

In linea di principio Banchi potrebbe anche rinunciare al lungo georgiano dandogli una giornata di riposo, ma la delicatezza dell’incontro lascia supporre che il coach grossetano farà altre scelte nell’individuare i due giocatori stranieri che non andranno a referto per dare spazio a Bruno Mascolo e a Leo Menalo.

Napoli non registra assenze, arbitrano Lanzarini, Quarta, Capotorto.