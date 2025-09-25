Virtus, Pajola fa subito il pieno di applausi. La fiducia di Ivanovic: "Vogliamo ripeterci"

Bologna, 25 settembre 2025 – Entusiasmo Virtus. Ai limiti dell’euforia. E forse, se non ci fosse stato qualche problema di traffico, i tifosi, nel playground di casa Virtus, sarebbero ancora di più. Il calore e l’entusiasmo non mancano. Sembra quasi di tornare indietro di qualche mese. Non c’è il pullman – sul quale salirono i bianconeri, senza la possibilità di lasciare il parcheggio –, ma la passione è identica.

L’applausometro sale di intensità quando spuntano le sagome di Brandon Taylor, ancorché acciaccato, e Matt Morgan. Più ancora dei nuovi, i tifosi si riconoscono nella Virtus che, nei playoff, seppe cambiare marcia, battendo prima Venezia, poi Milano e infine Brescia. Ma l’applausometro sale ancora di intensità quando arriva capitan Futuro. Anzi, no. Adesso è capitan Presente. Alessandro Pajola è il giocatore che tutti i tecnici vorrebbe allenare. Ma forse è anche il modello per tanti tifosi.

Gustoso, poi, il siparietto con il suo vice, Daniel Hackett. I compagni rimproverano al neo capitano di non aver ancora offerto la cena. Come faceva, da buon capitano Marco Belinelli, oggi brand ambassador e in altre faccende affacendato. E Pajola che dice? Che gli risulta che una cena sia già stata fatta. E si augura che, in sua vece, abbia saldato il suo vice (Hackett, appunto).

Voglia di scherzare. Di un gruppo che sembra costruito bene e sembra pure trovarsi bene al proprio interno. E Ivanovic? "Vogliamo ripetere quel che abbiamo fatto l’anno scorso. Ci sono ragazzi nuovi, giovani. La parola chiave è crederci, l’ambizione".

Gli fa eco, presentato da Federico Fioravanti, proprio Pajola. "E’ bellissimo vedervi qua. Essere capitano è un grandissimo onore, grandissima responsabilità. Dieci anni fa non l’avrei mai detto. Orgoglio, onore, ma anche un impegno importante, portiamo la maglia di un club che ha fatto la storia in Italia e in Europa".

Dietro l’angolo, intanto, ci sono la Supercoppa e la tradizionale rivale Milano. Tanto per non perdere l’abitudine. Poi, martedì, sarà Eurolega. Al PalaDozza arriverà il Real Madrid di Sergio Scariolo e Gabriele Procida. Il primo è il coach che ha regalato alla Virtus la conquista dell’EuroCup, riaprendo le porte dell’Eurolega. Il secondo è stato a lungo corteggiato, prima che Paolo Ronci, rompendo gli indugi, puntasse con decisione su Carsen Edwards, che aveva cercato anche un anno prima.

Martedì Eurolega. Si va verso l’esordio con la V nera che, sulle maglie, dovrebbe utilizzare il marchio di casa, Virtus. La società sta lavorando, per ora non è stata accontentata dal punto di vista economico e della durata. Ma Zanetti ha le spalle larghe: la Virtus può comunque camminare, e bene, sulle sue gambe.