Virtus, Pajola nel futuro. E’ capitano della Nazionale

La Virtus tornerà in palestra domani, ma Dusko Ivanovic dovrà comunque fare i conti con le assenze legate agli acciacchi e, soprattutto, agli impegni della Nazionale. In questa finestra, il ct azzurro Pozzecco, ha deciso di ringiovanire l’organico per valutare nuovi profili. O comunque per testare ragazzi che già conosce ad alto livello. E’ rimasto a casa Achille Polonara, ma in azzurro, da domani, andrà un altro ragazzo originario di Ancona. E per Alessandro Pajola (nella foto Ciamillo), che in bianconero per militanza e spirito di sacrificio, si porta dietro l’etichetta di capitan Futuro, prime prove vere di leadership. In Virtus i gradi restano sulle spalle di Marco Belinelli. In azzurro, almeno in questa circostanza, toccherà al numero 6 bianconero che, visti le presenze fin qui accumulate, sembra davvero destinato a riscrivere pagine di storia della V nera.

In azzurro, con Pajola, ci saranno anche Nicola Akele e Momo Diouf. Ma il coach montenegrino dovrà rinunciare anche ad altri tre elementi che prendono la strada delle rispettive nazionali. Stiamo parlando di Andrejs Grazulis (Lettonia), Toko Shengelia (Georgia) e Isaia Cordinier (Francia).

Non sarà disponibile Will Clyburn, mentre comincerà a rimettere minuti nelle gambe Ante Zizic che, insieme con Diouf, è l’unico vero centro di ruolo del club bianconero. Al gruppo tornerà a unirsi anche Matt Morgan, che ha smaltito l’attacco influenzale. E non si tirerà indietro Justin Holiday, che dopo la partita anonima di Coppa Italia, ha assoluto bisogno di togliersi di dosso un po’ di ruggine dovuta all’inattività prima di accettare la proposta bianconera.

La Lega Basket, nel frattempo, ha fissato gli orari e i giorni dei prossimi turni. Il 2 marzo, il confronto tra Virtus e Olimpia Milano è in programma alle 18,15. Sulla carta la Virtus avrebbe dovuto giocare, sempre alla Segafredo Arena, la domenica successiva, 9 marzo. La Fiera resta il campo di casa, ma il match con quella che ora è la capolista del campionato di serie A è stato spostato alle 20 di lunedì 10 marzo.