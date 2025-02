Virtus, il 7 febbraio arriva il Paris, rivelazione di questa Eurolega

Bologna, 6 febbraio 2025 - Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della sfida con il Partizan che la Virtus torna subito in campo per affrontare, domani sera, venerdì 7 febbraio alle 20.30, il Paris nella 26esima giornata di Eurolega. Quarantotto ore dopo il confronto con i serbi, Marco Belinelli e compagni sono chiamati a misurarsi contro una Paris che è la rivelazione di questa Eurolega.

“Parigi è una squadra che sta giocando davvero bene in questa stagione, è una ventata di aria fresca nel basket europeo - sottolinea coach Dusko Ivanovic - E’ davvero una squadra, ogni giocatore si diverte e si sente parte del gioco, gioca veloce, ottima nell’ intensità e nei rimbalzi offensivi, eccellente nelle transizioni e con un bravo allenatore. Ci attende una gara molto difficile”.

Per la squadra a parlare è il turno di Andrejs Grazulis. Giocare un back-to-back di EuroLeague non è mai semplice perché sono due partite ravvicinate in poco tempo e devi essere bravo a resettare subito - sottolinea il giocatore lettone -. Parigi è una squadra di talento, che sta facendo bene in questa stagione, dovremo essere solidi fin dall’inizio e per tutti i 40’, riducendo le palle perse e gli errori in difesa”.

Biglietti - Disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di Piazza della Costituzione sarà aperta domani, venerdì 7 febbraio, dalle 18.30.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Ryzhyk, Jovcic, Kowalski.

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport, DAZN e Nettuno Bologna Uno.