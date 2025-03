Virtus in campo a Napoli, dove vedere la partita in tv

Bologna, 15 marzo 2025 - Insidioso testa-coda per la Virtus che domani alle 19.30 scende in campo alla Fruit Village Arena per affrontare i padroni di casa del Basket Napoli. È un confronto che vale tanto, anche se per motivi diversi, per le due squadre.

Confronto decisivo per entrambi i club

Il Napoli, dopo la sconfitta di Cremona, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene dalla vittoria contro Trento in campionato e dalla sfida con il Real Madrid in Eurolega. Sarà la sfida numero 17 tra le squadre, con il bilancio sinora di 8-8 e Napoli in vantaggio per 5-2 nei precedenti giocati in casa.

Dichiarazioni e analisi dell’assistant coach

“Mancano 8 gare alla fine della regular season e quindi ogni squadra gioca per il proprio obiettivo stagionale - conferma l’Assistant Coach Daniele Parente - contro Napoli sarà una partita dalla componente emotiva importante, l’approccio sarà fondamentale. Hanno giocatori di esperienza che sanno come affrontare questo tipo di pressione e questo tipo di partite. Pangos, Pullen e Green sono i loro riferimenti offensivi, con Totè che sta giocando un’ottima stagione. Vorranno riscattarsi davanti al loro pubblico, da parte nostra sarà necessaria concentrazione per tutti i 40’.”

In questa stagione, oltre che nella gara di andata, Napoli e Bologna si sono incrociate anche nella semifinale di Supercoppa vinta dalla Virtus per 87-96.

Convocazioni e assenze

Rientrano tra i giocatori convocabili: Marco Belinelli e Alessandro Pajola .

e . Indisponibile: Will Clyburn.

All’andata le due squadre si sono già affrontate in questa regular season domenica 12 gennaio 2025 nel corso del 15° turno, con la Segafredo vincente per 86-75 trainata dai 20 punti e 5 rimbalzi e i 16 punti e 4 rimbalzi di Grazulis.

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Perciavalle, Matteo Lucotti.

Radio & TV - Diretta su Dazn e Nettuno Bologna Uno.