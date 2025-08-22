Virtus più giovane e fisica, lo dicono i numeri. Un investimento per l’Eurolega del futuro

Vinto lo scudetto a Brescia, il presidente bianconero Massimo Zanetti, tra un abbraccio e l’altro, giocava d’anticipo dettando il nuovo corso Virtus. "Avremo una squadra più giovane, più fisica e più atletica". Detto e fatto, è il caso di dirlo, perché la Virtus è praticamente una formazione under 30, con un paio di eccezioni, Daniel Hackett (37) e Luca Vildoza (30 compiuti dieci giorni fa).

E la nuova struttura della squadra è stata oggetto di un’analisi dettagliata, dal punto di vista numerico e statistico, da parte di Piri Numbers. Piri Numbers, al secolo Stefano Ballotta (classe 1960) è un matematico, abbonato alla Virtus dal lontano 1976 che ha collaborato con Basket on Er su Icaro Tv e con diverse trasmissioni radiofoniche. Questa volta ha affidato pensiero e ragionamenti al suo profilo facebook. E sono i numeri, appunto, che danno il quadro dell’attuale stagione.

I numeri? Dalla conquista dell’EuroCup a oggi in queste stagioni si sono avvicendati quaranta elementi. Due i fedelissimi, Pajola e Hackett. Ma è la dimensione europea che camvia parecchio in base ai dati elaborati da Piri Numbers.

Nella passata stagione, per esempio, il 45 per cento dei possessi veniva diviso tra tre giocatori, Shengelia, Clyburn e Cordinier. La partenza dei tre cambierà non solo il volto alla squadra, ma anche le responsabilità dei singoli. Come ha sostenuto il coach Stefano Michelini, in un’intervista uscita lunedì su queste pagine, la Virtus cercherà soluzioni veloci nei primi otto secondi – approfittando di una batteria di esterni che non ha eguali –, salvo ricorrere al pick’n’roll, proprio per l’abilità nel palleggio negli istanti finali.

Ma il paradosso bianconero, almeno per quello che concerne l’Eurolega è un altro. La Virtus sarà una delle squadre con l’organico più giovane. Affidata, però, a un veterano della stessa Eurolega. Uno che, ricollegandolo alla Virtus, allenava il Tau Vitoria nella finale del 2001. Dusko non ha mai vinto l’Eurolega da allenatore, ma da giocatore, ai tempi della Jugoplastika Spalato, è andato a segno due volte alla fine degli anni Ottanta. L’esperienza di Dusko sarà fondamentale: non per vincere l’Eurolega, ma per costruire un percorso virtuoso.

Tra i successi (politici) di questa stagione, va annoverata la licenza triennale di Eurolega. Questo significa che la Virtus avrà la possibilità di perdere. Ovvio che i bianconeri non scenderanno in campo rassegnati – non è nello spirito del club né tantomeno nel dna dei giocatori scelti –, ma potranno impostare una crescita graduale.

Nella stagione appena chiusa, le squadre (fonte Piri Numbers) che hanno utilizzato per più tempo gli under 25 (almeno mille minuti) sono state Alba Berlino, Virtus Bologna, Vitoria, Zalgiris Kaunas, Asvel Villeurbanne, Olimpia Milano e Parigi. A parte i parigini, le altre squadre sono finite in fondo al girone. E se non bastasse questo concetto ecco l’ulteriore asso calato da Stefano Ballotta, Olympiacos e Panathinaikos, che hanno raggiunto la final four, non hanno utilizzato under 25.

Solo l’esperienza, stando a questi dati, garantirebbe playoff e un’Eurolega vincente. Ma la Virtus, che ha scelto la strada non solo della giovane età, ma pure della fisicità – fondamentale per eccellere nel Vecchio Continente –, ha dalla sua un tecnico esperto e capace. E così, i giovani bianconeri, subito competitivi per il campionato italiano, potranno diventarlo anche in Eurolega.