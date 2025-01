Virtus Polonara, un cuore da mille punti

Nella vittoria di venerdì sera contro il Bayern Monaco Achille Polonara (foto) ha raggiunto la soglia dei mille punti segnati in Eurolega. Si tratta di un traguardo importante per un giocatore che nella passata stagione ha superato anche l’ostacolo sia fisico che mentale causato da una neoplasia a un testicolo. In perfetta linea con il suo nome quella vicenda confermò il suo spirito da lottatore, mentre in questa annata sportiva a questa sua qualità bisogna aggiungere anche l’aggettivo duttile.

Per tutta una serie di problemi che vanno dagli infortuni all’indolenza che il club sta dimostrando sul mercato, sotto canestro la Virtus è sempre stata in emergenza e questo ha costretto Banchi prima e Dusko Ivanovic adesso a utilizzare Toko Shengelia come centro per una scelta che ha creato qualche problema anche al secondo lungo e quindi soprattutto a Polonara. Che ci siano delle difficoltà è evidente così come il fatto che il lungo anconetano le stia affrontando a testa bassa e senza fare una piega cercando di farsi sentire soprattutto a rimbalzo.

Quello di fossilizzarsi sulle difficoltà è lo scatto che Ivanovic è riuscito a ottenere entrando nella testa dei giocatori con alibi che vengono messi sotto il tappeto e in campo va solo la voglia di dimostrare che cosa si è in grado di fare sia come singoli che come squadra. Domani alla Segafredo Arena arriverà Cremona e giovedì toccherà ai francesi del Monaco raggiungere i padiglioni della Fiera e l’impressione è che non ci saranno conigli che usciranno dal cilindro e, quindi, gli stessi che hanno ottenuto un successo importante per il morale in terra tedesca saranno quelli che affronteranno questa coppia di impegni.

L’unica aggiunta sarà quella di Nikola Akele, che ha saltato la gara con il Bayern essendo diventato di nuovo papà, mentre il gomito sinistro di Ante Zizic continua a fare la bizze a causa di una borsite. In altre parole il club non ha ancora individuato il rinforzo che almeno numericamente dovrebbe sostituire Will Clyburn dando un contributo che eviti alla panchina bianconera di spremere chi in questo momento sta cercando di colmare questa lacuna. All’orizzonte non c’è molto anche perché la Virtus non è disposta a investire grandi cifre in questa operazione e allo stesso tempo qualsiasi intesa non andrà oltre il 30 giugno.

Il terzo inghippo è che in questo momento la società non può garantire la partecipazione alla prossima Eurolega.