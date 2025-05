Virtus pronta per la sfida al vertice contro Trapani: obiettivo primo posto

Obiettivo primo posto. Con in testa la voglia di conquistarsi il primo posto in classifica e con esso il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff, la Virtus riprende oggi ad allenarsi alla palestra Porelli. Domenica c’è il confronto con Trapani, l’altra capolista del campionato, per un confronto che vale il primato. La storia e la tradizione della Virtus, società da anni ai vertici del basket nazionale, contro la voglia di emergere e l’ambizione di una piazza in grande crescita come quella siciliana, il confronto di domenica mette l’una di fronte all’altra 2 delle 4 regine, le altre Brescia e Trento sono a -2 dalla coppia di testa, della serie A.

Dopo il rientro di ieri nel primo pomeriggio da Scafati, la squadra ha osservato un pomeriggio di riposo per tornare poi ad allenarsi da quest’oggi. In casa Virtus non si registrano particolari criticità dal punto di vista organico. Dusko Ivanovic deve però gestire gli acciacchi e le fatiche di una stagione che fin qui è stata decisamente lunga e altrettanto intensa. Tra Supercoppa (2), Coppa Italia (1), campionato (29) ed Eurolega (34) le V Nere hanno finora giocato 66 sfide.

Domenica a Scafati i bianconeri hanno potuto fare a meno di Toko Shengelia, per lui rimasto a Bologna per curarsi il mal di schiena, si tratta di riposo precauzionale. A referto con i campani è andato, ma senza giocare anche Marco Belinelli.

Anche nel caso del capitano, Ivanovic ha lasciato una giornata di riposo a uno dei propri scorer principali per averlo in condizioni migliori domenica e poi nei prossimi playoff.

Con l’avvicinarsi della sfida di domenica con Trapani cresce l’attesa anche da parte dei tifosi. Alla Segafredo Arena si aspetta il pubblico delle grandi occasioni con tantissimi tifosi bianconeri, ma anche con una nutrita presenza di supporters granata a cui è stata concessa la vendita di tagliandi nei Distinti Est.

Filippo Mazzoni