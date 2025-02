Virtus, prove generali per la Coppa Italia. Una sfida da vincere per riprendere a correre

Naviga a vista, la Virtus, attesa alle 19,30 a Casale Monferrato da Tortona. Trasferta spesso ostica, quella in Piemonte, ma la Virtus e Dusko Ivanovic, reduci dal doppio stop casalingo in Eurolega – prima il Partizan, poi Parigi – hanno mille motivi per cercare la vittoria.

Per scacciare cattivi pensieri, certo, per restare incollati alle zone nobili della classifica e perché, in settimana, ci sarà anche la final eight di Coppa Italia. E mercoledì, a Torino, per la Virtus ci sarà la madre di tutte le partite. Quella con l’Olimpia Milano che, dopo aver perso in finale lo scudetto del 2021, s’è cucita sul petto tre tricolori, sempre sotto lo sguardo della Virtus.

La Coppa Italia per dare un senso alla stagione. E anche per tranquillizzare la piazza dopo la composizione del nuovo consiglio d’amministrazione che non vede al proprio interno uomini di fiducia di Carlo Gherardi. Il gruppo che fa capo proprio a Gherardi ha manifestato fiducia nei confronti degli attuali membri: eventuali discussioni sono rinviate a fine stagione.

Oggi, appunto, il pensiero va concentrato su Tortona. E la Virtus si presenterà in Piemonte senza Clyburn e Zizic. Justin Holiday, dopo il debutto contro il Partizan, ha infilato una tripla contro Parigi. Ma è logico che il tecnico e la società si aspettino una resa più elevata da parte di chi, nel 2015 (un anno dopo capitan Belinelli e la sua esperienza con gli Spurs), seppe vincere l’anello con i Golden State di Curry.

Forse dovrà cambiare qualcosa anche Ivanovic: qualche mugugno, sulla composizione dei quintetti e sui minutaggi (Tucker e Diouf, tanto per fare un esempio, avrebbero meritato un utilizzo più corposo contro i francesi), si è sentito.

Lottare sempre è un motivo che rende orgogliosa la maggioranza dei tifosi. Ma le vittorie aiutano a sorridere di più e a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Parola a Daniele Parente: "Torniamo in campo dopo poco tempo dall’ultima gara, contro una squadra che come noi ha giocato in settimana una gara di coppa europea. Tortona in casa approccia sempre molto bene la partita: si tratta di una squadra atletica, sia nelle guardie che nei lunghi. Da parte nostra sarà necessario evitare la loro transizione e mettere molta attenzione sui loro uno contro uno. È una squadra che va molto bene a rimbalzo in attacco, una delle migliori squadre del campionato da questo punto di vista. Servirà concentrazione possesso dopo possesso anche perché avremo di fronte giocatori con tanto talento offensivo".