Virtus Qualcosa scricchiola: serve una svolta

E’ dal cinque febbraio che la Virtus non vince in trasferta. In questo periodo Eurolega e campionato si sono fermati per cui non sarebbe del tutto corretto dire che in questo mese la V nera non ha saputo combinare molto lontano dal calore della Segafredo Arena ma, allo stesso tempo, a Torino è subito svanita la possibilità di portare a casa la Coppa Italia, mentre la sconfitta di giovedì al Pireo ha complicato non poco la strada che porta di disputare i playoff europei senza passare per i play-in. Chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto dice che dei due compiti che sono stati consegnati alla squadra uno non è stato centrato e l’altro rischia di sfumare in queste sei gare che mancano da qui alla fine della regular season continentale, mentre chi lo pensa ancora mezzo pieno dice che la squadra sta avendo un calo fisiologico e che c’è tutto lo spazio per riprendersi e tagliare questo traguardo. Le due visioni portano comunque alla stessa conclusione: serve un cambio di passo per tornare a essere quella squadra che ha saputo battere il Partizan davanti al pubblico serbo in una delle poche trasferte europee, per la precisione sono state cinque, in cui ha festeggiato.

Al termine della gara con l’Olympiacos il coach Luca Banchi ha parlato di una occasione persa e di un gruppo che ha giocato a buon livello solo per 30 minuti in una competizione dove ne servono 40 per poter vincere. In queste due frasi ci stanno i motivi per cui la Virtus è finita in questo pantano dando anche l’idea di quello che deve fa

re per uscire dalle sabbie mobili. Ci sono quattro giocatori esperti e affidabili che viaggiano a un livello superiore e poi ci sono le seconde linee che non danno le stesse garanzie e che alternano buone prestazioni ad altre meno brillanti. In un momento in cui per ragioni diverse Belinelli, Dunston, Hackett e Shengelia non sono nel pieno della forma, chi dovrebbe dare a loro la possibilità di tirare il fiato non dà sufficienti garanzie per cui al tecnico della V nera non resta che fare quello che ha fatto al Pireo e in tante altre occasioni calando subito le sue carte migliori per restare nel pieno della partita, creare una pausa per evitare che finisse la benzina e poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo quarto.

Fino a dicembre il paradigma era quasi perfetto, a gennaio ha iniziato a scricchiolare complice anche l’assenza di Shengelia e da febbraio in poi non funziona senza la spinta dei tifosi. Quello che servirebbe per uscire da questo circolo vizioso Banchi lo ha fatto capire in più occasioni. Sarebbe necessiario giocare meno e avere la possibilità di lavorare di più in palestra per aggiustare quello che non funziona e per inserire chi come Ante Zizic dovrebbe recitare un ruolo da protagonista ma non è ancora riuscito a raggiungere l’intesa con i nuovi compagni. L’unica cosa a cui può aggrapparsi la Segafredo è la compattezza. Nella chiarezza delle gerarchie anche nelle prove peggiori la squadra ha sempre trasmesso una sensazione di unità importante, senza cui probabilmente non staremmo neppure a parlare di un club che è in corsa per entrare nella stretta cerchia dei primi otto d’Europa.