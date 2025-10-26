Virtus, quante insidie con Sassari. Ivanovic vuol continuare a correre

PalaDozza: ore 19, la partita più difficile. Messa così, vista anche la classifica che vede Sassari ancora a quota zero, può sembrare una provocazione. La realtà è che è sufficiente tornare a lunedì scorso, per capire quante energie possa assorbire l’Eurolega.

E quanto, più che le gambe – che in questo momento, acciacchi a parte, sono abbastanza fresche –, sia fondamentale la testa. Nel senso di approccio. Contro il Panathinaikos, forse la squadra più attrezzata di Eurolega (compresi gli assenti dell’altra sera), la Virtus è entrata in campo con cattiveria (agonistica). Pajola s’è incollato a Sloukas, Jallow ha preso per mano Nunn e la Virtus ha spinto sempre sull’acceleratore.

L’Eurolega regala emozioni forti e il Pana, con il suo pedigree, ha ampliato tutto questo. Lo sforzo di Dusko Ivanovic di oggi, non sarà nelle eventuali ’cazziate’ che prendono di mira soprattutto Niang – che essendo un ragazzo molto intelligente e maturo sa che quelle reprimende celano una grande stima –, ma nel convincere la squadra, che è giovane e incline a mutamenti repentini, di continuare a correre e difendere con la stessa intensità.

Il jolly, un errore ci può stare, la Virtus se l’è giocato lunedì contro Cremona. Ripetere, lo sbaglio, davanti a tanto entusiasmo, sarebbe questa volta imperdonabile.

Rientrerà Diarra, avranno più minuti Taylor e Akele (28 secondi in tutto contro i greci). Al resto, soprattutto nella preparazione, ci penseranno capitan Pajola e Hackett, capitano e vice, che alla maglia ci tengono e non pooco.

Ancora indisponibile Abramo Canka, rientrerà tra gli italiani anche il baby Matteo Accorsi.

Gli arbitri saranno Grigioni, Marziali e Bartolomeo, con le dirette, per chi non sarà al PalaDozza, garantite da Lba Tv e Nettuno Bologna Uno.

Le parole della vigilia, come spesso accade in casa Virtus Olidata, sono affida all’assistant coach Nenad Jakovljevic.

"Sassari arriva a Bologna sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria in coppa. Una squadra che può contare sia sul gioco perimetrale sia sul gioco vicino a canestro, combinando le caratteristiche di alcuni elementi. Dal canto nostro vogliamo continuare a dare risposte soprattutto nella metà campo difensiva e a dare continuità in attacco al gioco di squadra espresso nella gara contro il Panathinaikos".