Virtus Bologna, grande esordio col Real Madrid: 74-68

Bologna 30 settembre 2025 - L’avevamo definita intrigante nel precampionato, ma se la Virtus è quella vista all’esordio in Eurolega col Real allora possiamo definirla non solo intrigante, ma anche bella e vincente. La prima della formazione bianconera è un vero trionfo col il blasonato Real Madrid sconfitto 74-68.

PalaDozza da tutto esaurito per la prima casalinga bianconera della stagione. Sarà il fascino dell’Eurolega o quello intramontabile del Madison di Piazza Azzarita, ma l’atmosfera è quelle delle grandi occasioni. Tanto pubblico, tanto calore per assistere alla sfida con il Real dell’ex fischiatissimo Sergio Scariolo, con Procida, oggetto del desiderio estivo bianconero, che non è nemmeno in panchina. Dusko Ivanovic si affida in avvio di sfida a capitan Pajola, Edwards, Alston Jr, Jallow, Smailagic.

Partenza equilibrata poi il Real sfruttando la vena realizzata di Hezonja e quella difensiva di Tavares, prende man mano il sopravvento. Al 7’ spagnoli avanti 7-15. Ivanovic trova le contromosse dalla panchina, da chi Vildoza e Diarra, finora si era visto meno in canotta bianconera.

L’esterno argentino in particolare sembra stimolato dal confronto col connazionale Campazo. Due canestri a cavallo del primo break di Niang riportano la Virtus a 1 possesso di svantaggio. L’energia che la Virtus mette in campo pareggia e supera la fisicità e la qualità del Real.

Diouf e Niang vanno ancora a segno e al 13’è 23-23. E’ ancora Vildoza con una galoppata straordinaria a realizzare il 27-25 che riporta avanti i bianconeri al 15’. I toni del PalaDozza sono altissimi fin dalla palla a due e il Real sembra frastornato dalla verve bianconera. Spinta da un pubblico caldissimo la V Nera infila un parziale di 7-0 firmata dai folletti Taylor, Morgan e dal tocco da sotto di Smailagic che al 17’ lancia la Virtus avanti 34-27. Nel finale riecco Hezonja e il Real torna a -3. Tra Minibreak e contro-minibreak il Real prende in mano la sfida facendo leva sui rimbalzi conquistati. Nel momento più difficile si riaccende Edwards con un gioco da quattro punti, innescando Diouf e segnando 2 liberi dal peso specifico pesantissimo per il 51-43 del 27’.

Il vantaggio Virtus rimane praticamente invariato fino al 35’ quando Edwards, mette a segno la tripla del +12, 66-54 primo vantaggio in doppia cifra di una delle due squadre.

Real subito di nuovo in scia con un parziale di 0-7. A sbloccare la Virtus è una schiacciata strepita di Niang per il 68-61 che a 2’11” scatena ancor di più il pubblico bianconero e costringe Scariolo, qualche istante prima anche sanzionato con un tecnico per proteste, a chiedere tempo. Il finale è mozzafiato. Real di nuovo a ruota che sbaglia il canestro del pari a 20” dalla fine sul 70-68. Morgan fa 2 su 2 dalla lunetta e lo stesso fa Hackett per il 74-68 finale che scatena il PalaDozza.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 74 REAL MADRID 68 VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 11, Edwards 14, Pajola 2, Niang 12, Smailagic 9, Taylor 3, Alston Jr 2, Hackett 2, Morgan 5, Diarra 4, Jallow 2, Diouf 4. All. Ivanovic. REAL MADRID: Lyles 4, Kraemer 2, Abalde 2, Campazo 8, Okeke 6, Hezonja 14, Deck 12, Garuba 1, Fernando 4, Tavares 6, Llull 5, Feliz 5. All. Scariolo. Arbitri: Difallah, Vilius, Bittner. Note: parziali 14-19, 38-35, 55-50. Tiri da due: Virtus 19/35; Real Madrid 26/42. Tiri di tre: 8/22; 3/22. Tiri liberi: 8/13; 7/11. Rimbalzi: 30, 38.