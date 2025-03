Virtus, sfida col Real Madrid: dove vederla in tv

Bologna, 12 marzo 2025 - E’ il giorno delle celebrazioni per la Virtus. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Virtus che dopo aver battuto lunedì Trento e aver rilanciato le proprie ambizioni in campionato, prova a farsi valere anche in Eurolega.

La sfida con Real Madrid

Domani sera alle 20.45, alla Segafredo Arena, arriva un Real Madrid alla ricerca di punti per migliorare una classifica che, visto il potenziale, vede i Blancos in piena lotta per un posto ai playoff o play-in.

La classifica di Eurolega vede infatti i Galacticos dodicesimi e attualmente fuori dalla seconda fase della stagione. Il bilancio del Real è di 14-14, lo stesso dell’Efes, e ad una sola vittoria di differenza da Milano, Barcellona e Partizan, quindi dai play-in, e a due vittorie da Paris e Stella Rossa per l’accesso diretto ai playoff.

In piena bagarre il Real arriverà a Bologna alla ricerca di punti per risalire la propria classifica, che vista il budget e la qualità di organico, ci si poteva aspettare ben diversa.

Dal canto suo, la Virtus non può e non vuole fare sconti a nessuno e cercherà, anche se con un occhio già proiettato alla sfida di domenica sera a Napoli, di mettere i bastoni tra le ruote agli spagnoli.

Dichiarazioni dei protagonisti

"Giochiamo contro il Real Madrid che è una squadra che vuole vincere e vuole entrare nei playoff ma anche noi vogliamo vincere perché considero i miei giocatori e la mia squadra una squadra vincente - conferma coach Dusko Ivanovic - Vogliamo combattere fino alla fine per portare a casa questa partita.”

25° anniversario di Eurolega

Oltretutto, c’è da onorare l’Eurolega, con Virtus che celebra il 25° anniversario di Euroleague, la massima competizione europea che al suo primo anno di vita, nella stagione 2000/2001, vide proprio la V Nera sul tetto d’Europa, con una canotta apposita. I bianconeri indosseranno infatti una canotta con il richiamo sulla maglia del primo distintivo sociale della SEF Virtus, la Casa Madre che ha concesso l’utilizzo dello scudetto con le 4F disposte a croce. “Forte, Franco, Fermo, Fiero” ed è quello che il popolo bianconero si attende dalla sfida di domani e in generale fino alla fine di questa stagione.

“Ci attende una partita molto importante perché sappiamo che il Real Madrid verrà qui per provare a giocare la miglior gara possibile - conferma Toko Shengelia -. Penso che noi in questo momento stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale, e vincere questa partita potrebbe essere uno step importante per continuare in questa direzione”.

