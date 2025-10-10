Virtus sabato in campo a Udine per lasciarsi alle spalle il ko di Parigi

Bologna, 10 ottobre 2025 - Di nuovo in campo. A meno di 48 ore dalla sfida con Parigi di ieri sera, la Virtus Olidata si appresta a scende in campo, domani alle 20 al PalaCarnera di Udine, per affrontare i padroni di casa.

Contro i friulani, vogliosi di far bene al loro esordio davanti ai propri tifosi, la formazione di Dusko Ivanovic cercherà di lasciarsi alle spalle la sconfitta con Parigi per proseguire nel proprio cammino in serie A.

Dopo la vittoria con Napoli è Il momento di cercare di ripetersi per le V Nere che si troveranno di fronte un’avversaria tutt’altro che facile da battere nelle proprie mura. Tra i bianconeri l’unico assente è Abramo Canka, mentre già dalla trasferta francese era tornato disponibile Nicola Akele.

Resta così da capire quali saranno le scelte di coach Dusko Ivanovic tra gli stranieri. All’esordio con Napoli per turnover erano rimasti fuori Diarra e Vildoza, stasera sarà da capire chi degli stranieri sarà per l’occasione mandato in tribuna ricordando che prossima settimana la Virtus è attesa per altro da un nuovo doppio impegno di Eurolega con Monaco e Asvel.

“Ci aspetta una gara fisica, contro una squadra motivata a giocare per la prima volta dopo tanto tempo una partita di Serie A in casa e allo stesso tempo una squadra che in difesa potrà variare il proprio assetto in base ai singoli giocatori in campo e in base all’andamento della gara - conferma Assistant Coach Nenad Jakovljevic - Vogliamo approcciare la partita con il piede giusto, dimostrando di aver compreso gli errori commessi nella scorsa gara, ad iniziare dall’aggressività difensiva. Sarà necessario l’approccio individuale di ognuno in difesa mentre in attacco dovremo avere l’obiettivo di sfruttare ogni vantaggio che riusciremo a crearci partendo però sempre dalla difesa”.

Arbitri - Direzione di gara affida al trio Mazzoni, Valleriani, Catani. Radio & Tv - Diretta streaming su Lbatv e radio su Nettuno Bologna Uno.