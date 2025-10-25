La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv

Bologna, 25 ottobre 2025 - A meno di quarantotto ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos, la Virtus Olidata Bologna torna in campo, domenica 26 ottobre alle 19, per affrontare al PalaDozza la Dinamo Sassari. Nemmeno il tempo di esultare per la terza vittoria casalinga contro una grande di Eurolega come i greci che capitan Alessandro Pajola e compagni sono chiamati subito a misurarsi in campionato contro una avversaria temibile come è la formazione sarda. Se infatti la Virtus arriva al confronto col morale alle stelle per il successo di ieri, ma stanca fisicamente e mentalmente, la formazione di Massimo Bulleri ci arriva altrettanto bene dopo il bel successo con il Valcea nella seconda giornata di Fiba Europe Cup.

Qui Virtus

A fotografare la sfida e il momento della Virtus sono le parole dell’Assistant Coach Nenad Jakovljevic. “Sassari arriva a Bologna sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria in coppa, dove ha disputato un ottimo secondo tempo e ha messo in mostra tutte le sue qualità offensive. Una squadra che può contare sia sul gioco perimetrale sia sul gioco vicino a canestro, combinando le caratteristiche di alcuni suoi giocatori, soprattutto delle guardie: Buie in particolare, è un giocatore che oltre a creare per gli altri crea anche per se stesso, con tanti punti nelle mani come ha dimostrato nell’ultima partita. Inoltre Sassari può contare anche sulla qualità e sull’esperienza di giocatori interni come Thomas e McGlynn. Dal canto nostro vogliamo continuare a dare risposte soprattutto nella metà campo difensiva e a dare continuità in attacco al gioco di squadra espresso nella gara contro il Panathinaikos”.

A livello di formazione assente Abramo Canka, da capire quali saranno i 2 stranieri che, gioco-forza, coach Dusko Ivanovic dovrà far accomodare in tribuna.

Qui Sassari

A parlare in casa Dinamo è invece il playmaker Alessandro Zanelli. "Dobbiamo affrontare la partita di Bologna con grande entusiasmo: è una bellissima opportunità. Sappiamo di trovarci davanti una squadra di alto livello, ma per noi rappresenta un altro passo nel nostro percorso di crescita. Mercoledì in coppa abbiamo dato una risposta importante a noi stessi, ritrovando fiducia e una scossa positiva. Credo che siamo sulla strada giusta: il lavoro che stiamo facendo ci premierà. Finora ci è mancato qualche dettaglio, e questo ha inciso sulla percezione generale. Stiamo lavorando tanto, c’è entusiasmo e voglia di fare quel qualcosa in più che ci è mancato. Gli infortuni hanno rallentato un po’ il processo, ma pian piano stiamo recuperando tutti e questo ci darà ulteriore spinta. Quando si presentano occasioni, dobbiamo sfruttarle. A Bologna cercheremo di crearci un’altra opportunità: siamo fiduciosi".

Precedenti

Tra campionato e Supercoppa le due squadre si sono affrontate in 32 occasioni, con 16 vittorie a testa. La Virtus è avanti per 9-5 nelle sfide giocate in casa e l’ultima vittoria di Sassari a Bologna risale al 6 dicembre 2020.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Valerio Grigioni, Silvia Marziali, Antonio Bartolomeo.

Radio & Tv

Diretta del confronto su LBA TV e radio su Nettuno Bologna Uno.