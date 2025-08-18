Acquista il giornale
Virtus, sbarcano le truppe. Vildoza e Jallow già in città

Serie A Dopo il play e l’ala piccola, domani arrivano Edwards e Alston junior. Morgan è atteso mercoledì, Taylor giovedì. Tra una settimana scatta il raduno.

di ALESSANDRO GALLO
18 agosto 2025
Luca Vildoza, playmaker di 30 anni, arriva dall’Olympiakos Pireo

Luca Vildoza, playmaker di 30 anni, arriva dall’Olympiakos Pireo

Ultima settimana di riposo in casa Virtus. Martedì prossimo, 26 agosto, è in programma il raduno. Raduno che non potrà contare su tutti gli effettivi perché dietro l’angolo ci sono gli Europei.

E a proposito di Europei, la Virtus potrebbe fare il pieno con gli azzurri. Se Alessandro Pajola e Momo Diouf non sono mai stati messi in discussione, Nicola Akele e Saliou Niang era stati indicati nella lista dei possibili tagli di Pozzecco prima degli Europei. Al di là degli acciacchi di Tonut (candidato al taglio, insieme con Rossato e Severini) i due bianconeri hanno mostrato quella fisicità e quell’entusiasmo che il Poz apprezza.

Resta da valutare, invece, la posizione di Alen Smailagic. Il lungo serbo è stato fermo per un acciacco e, avendolo potuto provare poco, il ct Pesic potrebbe lasciarlo a casa.

Da un lato gli Europei, dall’altro una squadra che comincerà a farsi conoscere dai propri effettivi. Due neobianconeri sono sbarcati proprio ieri. Si tratta di Luca Vildoza, il play argentino che Dusko Ivanovic conosce bene e sul quale confida e di Karim Jallow, il tedesco che occuperà il ruolo di ala piccola.

Domani altri due arrivi e, per certi versi, si tratta di due ragazzi tra i più attesi. Il primo è Carsen Edwards che, nella passata stagione, è stato il miglior marcatore di Eurolega con venti (e passa) punti di media. Il secondo è Derrick Alston Junior, ingaggiato tra i primi (anche se annunciato con calma), sul quale c’è grande interesse.

Mercoledì sarà il turno di uno dei ’veterani’. O almeno così dobbiamo pensare di Matt Morgan, perché ha giocato tutta la stagione con la V nera sul petto. Giovedì, invece, toccherà all’uomo della svolta: quel Brandon Taylor che, chiamato come rinforzo in vista dei playoff, è stato capace non solo di vincere lo scudetto, ma anche di convincere il club a trattenerlo.

Mezza squadra già in città, considerando che l’altra mezza (i quattro italiani e il serbo Alen Smailagic che spera di convincere il ct Pesic nonostante un piccolo acciacco) sarà impegnata con gli Europei.

Sia Daniel Hackett che Abramo Canka non avranno difficoltà a raggiungere le Due Torri.

Resta solo l’ultimo rebus legato all’ultimo straniero. Diciamo che tra mercoledì e giovedì potrebbe decidersi, in un senso o nell’altro, la questione Kai Jones.

Il centro delle Bahamas piace alla Virtus. Ma il direttore generale Paolo Ronci, giustamente, non è disposto ad attendere ancora a lungo.

