Virtus sconfitta da Venezia: Shengelia da recuperare per il prossimo match

MESTRE (Venezia)

Poche parole per liquidare il match. Nessuna recriminazione per una delle ultime azioni. Anche se chiedendo il challenge, sul colpo subito da Shengelia, la storia della gara avrebbe potuto prendere un’altra piega.

"Congratulazioni a Venezia – dice Dusko Ivanovic –, ha giocato meglio di noi, soprattutto all’inizio. Più dura, più veloce, con decisione. Per noi è stato difficile rimontare, alla fine ce l’avevamo fatta ma nel momento cruciale della partita abbiamo fatto errori, mancate difese o tiri sbagliati. Questa è una partita, pensiamo alla prossima".

Un match nel quale la Virtus dovrà recuperare Shengelia – che negli spogliatoi appariva ancora un po’ stordito – e quella determinazione che ieri si è vista solo a sprazzi.

Capitolo Eurolega. Ieri, ad Abu Dhabi, le due semifinali (il Fenerbahce supera i campioni uscenti del Panathiniakos, il Monaco fa altrettanto con l’Olympiacos: le greche le grandi deluse), ma soprattutto le chiacchiere che, in settimana, tra martedì e mercoledì, dovrebbero essere rarificate.

L’ampliamento a 20 squadre è cosa fatta e la Virtus farà parte del gruppo. Con alcune considerazioni che influenzeranno probabilmente anche la costruzione della squadra. Con un numero maggiore di partite, l’Eurolega dovrebbe iniziare ancora prima. E sono da valutare quelle finestre che venivano concesse per l’attività Fiba delle Nazionali. Forse un argomento di ulteriore scontro e attrito, pensando che la futura Nba Europe (che al momento non ha ancora contorni definiti) pare più vicina alla Fiba. E forse più propensa a concedere quelle finestre per le attività delle Nazionali che in questo momento sembrano interdette alle partecipanti all’Eurolega.

Filippo Mazzoni