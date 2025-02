Virtus Bologna, eterna incompiuta: sconfitta da Paris

Bologna, 7 febbraio 2025 - L’eterna incompiuta. Una volitiva Virtus tiene benissimo il campo nei confronti di un lanciato Paris, ma cede nel finale 77-83 dopo essere stati a lungo in vantaggio e aver raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio. Peccato, perché proprio nel finale è mancata l’energia per portare a casa una vittoria che per impegno e dedizione la formazione di Dusko Ivanovic avrebbe meritato. A livello di singoli il coach montenegrino ha trovato ottime risposte dal solito Shengelia, da Cordinier positivo e da quello che forse è stato il miglior Tucker della stagione.

Ivanovic lancia subito in quintetto Holiday, ma l’inizio di sfida è tutto per Parigi, avanti 2-9 fino al primo timeout della sfida. Dopo lo shock iniziale la Virtus entra man mano in partita in un netto crescendo che vede i bianconeri allungare chiudere sul +8 sul 25-17 al primo stop, tenere bene nella ripresa e poi andare all’intervallo con una tripla di capitan Belinelli e i punti in precedenza di Shengelia avanti 46-35. Ad inizio ripresa la Virtus allunga toccando il massimo vantaggio sul +14, 55-41 al 23’. Parigi a sprazzi risalendo fino a -5 sul 55-50 con un break di 0-9.

Ospiti che risalgono fino al -4 58-54 poco dopo, ma ci pensa un positivissimo Tucker con 5 punti di fila a ricacciare in dietro Paris. Al 30’ bianconeri avanti 64-58. Ad inizio ripresa un nuovo break di 8-2 riporta il vantaggio bianconero in doppia cifra sul 72-60, con Tucker al 33’.

Break e controbreak con Paris che infila un parziale di 0-11 e si riporta in meno di 2’ a -1 sul 72-71. Per 2 volte i transalpini falliscono la tripla del sorpasso, ma poi mettono la freccia con il canestro in entrata di Hifi per il 72-73 del 37’. La Virtus è in affanno, fatica contro la fisicità dei francesi che hanno molta più energia.

Grazulis spezza la striscia di Paris per il 74-73, ma Shorts segna 2 canestri per il 74-77 del 39’.

Cordinier segna ma sbaglia il libero aggiuntivo che poteva vale la parità a 50” dalla fine. Dall’altra parte segna Sy, Cordinier sbaglia ancora dalla lunetta con 1 su 2.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 77

PARIS BASKETBALL 83

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Cordinier 15, Holiday 3, Shengelia 17, Grazulis 7; Belinelli 8, Pajola 2, Morgan 4, Polonara 3, Diouf 4, Tucker 14; Akele ne. All. Ivanovic.

PARIS BASKETBALL: Shorts 16, Malcolm 7, Ward 7, Jantunen 13, Hayes 2; Hifi 23, Cavaliere, Sy 7, Kratzer, Lo 5, Ouattara 3, Hommes. All. Splitter.

Arbitri: Ryzhyk, Jovcic, Kowalski.

Note: parziali 25-17, 46-35, 64-58

Tiri da due: Virtus 23/39; Paris 18/25. Tiri da tre: 8/24; 11/37. Tiri liberi: 7/10; 14/15. Rimbalzi: 34; 34.