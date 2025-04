Virtus Segafredo: due giorni di basket e incontri con Achille Polonara al Barberino Outlet

Domani la sfida con Varese che vale una fetta importante del primo posto in classifica, lunedì il bagno di folla e l’incontro con il pubblico bianconero. Sarà una due giorni piena di appuntamenti per la Virtus Segafredo che tiene ben saldi i piedi sul presente, ma che sogna in grande in vista dei playoff. Un sogno che i giocatori e la società bianconera vogliono condividere con il proprio popolo che è sempre stato molto vicino alla squadra in casa e in trasferta.

Per consolidare un connubio che si spera possa portare qualcosa di importante in casa Virtus, la società sta andando incontro ai propri tifosi: ecco così che lunedì pomeriggio, intorno alle 17 Achille Polonara, sarà ospite del ’Barberino Outlet’ a coronamento di una due giorni che vedrà il centro come punto di riferimento della palla a spicchi.

Sponsor della Virtus, tra domani e lunedì il centro organizza, una due giorni di basket experience tutta da vivere tra sport, intrattenimento e shopping. Per due giorni il cuore di ’Barberino Outlet’ si trasformerà in un playground per minitornei, giochi e sfide per tutte le età con animatori e professionisti che metteranno in palio gadget e sconti sui migliori brand. Lunedì andranno in scena tre show spettacolari firmati DaMove, la crew italiana del basket freestyle con numeri imperdibili di basket acrobatico. Un dj set live dalle sonorità urban, house e rock in perfetto stile street culture, renderà l’atmosfera entusiasmante e coinvolgente.

Ciliegina sulla torna, appunto, l’incontro in programma lunedì alle 17 con Achille Polonara che risponderà alle domande poste dai tifosi. I lettori potranno inviare i loro quesiti all’indirizzo [email protected].

Lunedì alla vigilia della trasferta di Scafati e in attesa di chiudere poi la stagione regolare con il match con Trapani, i sostenitori bianconeri potranno far sentire il loro calore a Polonara presente in rappresentanza di una Virtus che punta a centrare il sogno scudetto. Alla sua seconda stagione sotto le Due Torri, il trentaquattrenne nativo di Ancona si sta confermando come un punto fermo nello scacchiere di coach Dusko Ivanovic, tecnico che Polonara ha avuto anche durante la sua esperienza nel Baskonia. Grinta, determinazione, voglia di lottare sempre e di non mollare mai l’ala grande bianconera ha lottato anche contro la neoplasia testicolare subendo un intervento chirurgico nell’ottobre 2023, ma tornando in campo ad appena due mesi dall’intervento subito. La sua voglia di lottare è la stessa di una Virtus che vuole tornare a vincere e vuole farlo partendo proprio dall’abbraccio, caloroso, dei propri tifosi.